Felszólították Botkát és Gyurcsányt, szólaljanak meg bűnöző ügyvédjükről

Budai Gyula, a Fidesz parlamenti képviselője ismételten felszólította Botka Lászlót, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét és Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, hogy nyilatkozzanak bizalmi ügyvédjük büntetőügyéről.





Kiemelte, továbbra is választ várnak arra, hogy a csalásban érintett milliárdokból jutott-e az említett pártok kasszájába, illetve arra is, hogy az ellenzéki vezetők tudtak-e arról, hogy bűncselekmények útján csapnak be diákokat.

Ahogy azt az Origo tegnap elsőként megírta, miközben a Human Operator Zrt. több ezer diákot csapott be, addig elnökének, a hárommilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csabának havi 2,4 millió forintos juttatást és egy akár 60 millió forintot érő luxusautót is biztosított.

Budai Gyula jelentős szereptévesztésként értékelte, hogy - mint mondta - Botka László egy nyilatkozatában az MSZP Vas megyei szervezetének ügyeként jellemezte a kérdést.

Czeglédy Csaba esetében az egyik oldalon több százezer forintos önkormányzati járandóság, titkos külföldi széfben rejtegetett aranytömb, évi 29 millió forintos juttatás és luxusautó áll, a másik oldalon pedig a költségvetés milliárdos értékű megkárosítása és több ezer olyan becsapott diák, akik néhány száz forintos órabérüket sem kapták meg. Az MSZP és a DK pedig a füle botját sem mozdítja, „továbbra is falaznak” Czeglédy Csabának és „mindent megtesznek, hogy eltussolják ezt az ügyet” - fogalmazott Budai Gyula.