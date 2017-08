Bohócdoktorok jártak a szentesi és orosházi kórházakban

A nevetés a legjobb orvosság, ki más tudhatná ezt jobban, mint a bohócdoktorok, akik a gyerekek legnagyobb örömére nyáron sem tartanak szünetet.

Legutóbb a szentesi és az orosházi kórházak gyerekosztályain viziteltek. A kicsik – mint minden alkalommal – most is kitörő örömmel fogadták őket: együtt játszottak, kacagtak, a legügyesebbek pedig ajándékokat is kaptak.

A Karitáció Egészségügyi Szociális és Kulturális Alapítvány 2008 óta működteti a Gyógyító Bohócdoktorok mozgalmat. A bohócdoktorok a hosszú ideig ápolásra szoruló, sérült és súlyos betegséggel küzdő gyerekek kórházban töltött idejét próbálják könnyebbé tenni azzal, hogy feladatokat adnak nekik, illetve játékos orvosi viziteket tartanak.

A bohócdoktorok jelenléte nemcsak a gyerekeket nyugtatja meg, hanem az orvosok és nővérek munkáját is megkönnyíti. A legkisebb, legfélősebb páciensek is nagyobb bizalommal fordulnak az orvosokhoz egy-egy mókás vizit után, ráadásul az állapotuk is rohamosan javul.