Súlyos visszaélések voltak a Gyárfás vezette úszószövetségben

Súlyos visszaéléseket talált az úszószövetség korábbi vezetésénél a Deloitte által elvégzett átvilágítás. Csalás és hűtlen kezelés gyanúja is felmerül a felelőtlen gazdálkodás mellett. Bienerth Gusztáv elnök azt mondja, feljelentést fog tenni. A korábbi elnök, Gyárfás Tamás és a hozzá köthető emberek hadjáratot indítottak a jelenlegi elnök ellen - nyilatkozta Bienerth Gusztáv a 24-nek.

A Deloitte nemzetközi könyvizsgáló cég vizsgálatát július 27-én véglegesítették. Ez azt mutatja, hogy a magyar szövetség mérlege az előző két évben nem volt szabályos, jelentős tételek nem szerepeltek benne, vannak szerződések, melyeket a magyar szövetség nem hagyott jóvá, köztük több tízmilliós értékben is. Olyan szerződés is van a korábbi elnök, Gyárfás Tamás és a szövetség között, amelyről az elnökség nem tudott - mondja Bienerth Gusztáv.

A Deloitte vizsgálatának első eredményeiről az Origo számolt be először. Ebből kiderült, hogy súlyos pénzügyi visszaéléseket tárt fel a jelentés, például több tízmillió forintos túlárazással épített faházat és kertet annak idejen a Gyárfás Tamás vezette úszószövetség a saját telkén. Egy kert füvesítéséért 57 milliót fizettek ki, miközben a könyvvizsgáló szerint legfeljebb 13,6 millióba került.

A vizsgálat hitelesített eredményét Bienerth Gusztáv a hétfői elnökségi ülésen ismertette. Felmerül a csalás, a hűtlen kezelés és a felelőtlen gazdálkodás is. Az ellenőri testület sem végezte jól a munkáját, hiszen semmilyen írásos jelentést nem készített a vizsgált időszakban. Miután ez kiderült, ezután jelentette be lemondását az ellenőri testület vezetője - mondja Bienerth Gusztáv.

Az úszószövetség elnöke feljelentést fog tenni, mert "vannak olyan tényállású elemek, amelyeknél ezt a lépést a Magyar Úszószövetség elnökének meg kell tennie".

Bienerth Gusztáv cáfolja a lemondott elnökségi tagok állítását, hogy a hétfői elnökségi ülésről nem a valóságnak megfelelően számolt be. Mint mondja, nem is ő számolt be a sajtótájékoztatón erről, hanem a szövetségi kapitány.

Gyárfás Tamásról azt mondja: "nagyon régóta úgy érzem, hogy egy árnyékkal kell viaskodnom, aki mindenhol ott van, direktben soha nem mondja el a véleményét, hanem különböző megbízottakon keresztül". A FINA vezetőit például valakik azzal fogadták a vb elején, hogy az új elnök nem tényező, a vb után 15 nappal távozni fog. A héten pedig az úszószövetség volt sajtósa írt részletes levelet a FINA bürónak a magyarországi helyzetről, miközben a szövetséghez már semmi köze. Erről a FINA egyik felső vezetője felháborodottan tájékoztatta, hiszen a büró számára a jelenlegi elnök teljesen legitim.

A vb-n azért nem adott át érmet, mert Gyárfás Tamás ezt megakadályozta - mondta Bienerth Gusztáv. Három számot is megjelölt, ahol volt magyar éremesélyes, de Gyárfás mindegyiket elutasította.

Túl újszerű a stílusa, mondja az elnök, aki meglepődött azon, hogy a májusi közgyűlésen leszavazták azt, hogy személyi kérdésekben kötelező legyen a titkos szavazás. Gyárfás Tamás elnöksége alatt sosem volt titkos szavazás.

"A programom fő eleme, hogy nem szólok bele szakmai kérdésekbe. Az én dolgom a nemzetközi környezet, a belföldi gazdasági környezet, a hatékonyság, a fejlődés, a kormányzati kapcsolatok koordinálása és a klubokkal, tagszervezetekkel való párbeszéd" - mondja Bienerth Gusztáv. Arra a kérdésre, hogy miért csinálja, azt válaszolta: "Mert fantasztikusan megtisztelő feladat egy egész ország úszósportját menedzselni, azzal a több évtizedes tapasztalattal, amellyel bizonyos szegmensben rendelkezem. Kialakult egy helyzet, amiben az embernek határozottan tartania kell magát ahhoz, amit fontosnak és jónak tart. Ez nem lehet más, mint hogy le kell a múltat zárni, világos gazdasági helyzetet teremteni, véget vetni a két-háromlábas barterkorszaknak. Növekedtek a szponzori bevételek, az állami támogatások megmaradtak, a forrásokat hatékonyan, transzparensen osztjuk el."

Azt is elmondta, hogy nem fog lemondani, ha a közgyűlés újra megválasztja, marad elnök.