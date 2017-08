Hiába akarta az előtérbe helyezni Botka László a saját emberét, a fővárosi MSZP-elnökség inkább Kunhalmi Ágnesre bízta a fővárosi választási kampányt. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje nem először törekszik egyeduralomra a párton belül, úgy tűnik azonban, hogy komoly ellenállásba ütközik. A Gyurcsány-kormány rádiós vezetőjének kinevezése, a párton belüli Rolex Lacizás és árulózás után folytatódik a szocialista belháború.

Bár korábban Botka László azt mondta, a XIII. kerületi polgármesterre, Tóth Józsefre bízza a fővárosi választási felkészülést, a budapesti MSZP-elnökség egy nappal később mégis a fővárosi MSZP-elnököt, Kunhalmi Ágnest tette meg a bizottság élére – ahogyan az a párt alapszabályai szerint egyébként is szokás. A kampányfőnök Őrsi Gergely lett. Úgy tűnik, hogy Tóth József nem kapott feladatot, de a budapesti párttanácsnak ezt még jóvá kell hagynia. Pénteken Botka kénytelen volt elismerni, hogy az alapszabály a helyi vezetők kezébe adja a döntést.

Igaz, azt hangoztatta, egyeztetett a fővárosi MSZP-vel Tóth Józsefről, aki szerinte azért lenne alkalmas a helyi választási bizottság élére, mert ő Budapest legsikeresebb polgármestere. Ugyanakkor tudja, hogy a párt alapszabálya szerint nem neki jár ez a tisztség.

A szocialisták miniszterelnök-jelöltje nem először lépett túl pártja alapszabályán. A Magyar Idők felidézte, Botka júniusban azzal okozott felháborodást a szocialisták között, hogy megkerülhetetlenné tette magát a párt szervezeteivel és pénzügyeivel kapcsolatos döntéseket illetően. Vagyis a jövőben már a szegedi polgármester jóváhagyása is kell, ha szóba kerülnek például a pártszervezetek pénzügyi támogatásának elosztási elvei.

Botka, mióta miniszterelnök-jelölt lett, sorra okozza a botrányokat. Először méregdrága nyaralásaival és hobbijaival került a hírekbe, ami miatt a párton belül már Rolex Lacinak nevezik. Aztán a Gyurcsány-kormány egyik rádiós vezetőjét nevezte ki kommunikációs igazgatónak, Molnár Zsolt szerint sokmilliós fizetésért. Aztán egy volt SZDSZ-es kampányfőnök is megjelent a pártban. Legutóbb pedig leárulózta Molnár Zsoltot. Ezután jelentette be, hogy magához ragadja a hatalmat Budapesten is, és a hozzá hű Tóth Józsefet nevezi ki a fővárosi kampány élére. Igaz, a Botkát irányító Lengyel László megalázta a miniszterelnök-jelöltet azzal, hogy egy nappal a bejelentés előtt elmondta a tervet, mint saját ötletét.

Botkának már a miniszterelnök-jelöltségéért cserébe is voltak követelései, ekkor harcolta ki magának a vétójogot a 106 egyéni jelölt kiválasztásában és az országos lista felállításában. Utóbbiban a pártból távozó Demeter Mártának, az Együttből kilépő Szelényi Zsuzsának és az LMP-t elhagyó Vágó Gábornak biztosítana helyet – sorolta a Magyar Idők.