Ilyen sivalkodást ritkán hallhat, ritkán olvashat!

Egy magát liberálisnak és feministának tartó blog egyik szerzője páratlanul ocsmány stílusban ugrott neki egy sikeres televíziós műsor szereplőinek. A borzalmasan megírt alkotással méltán foglalkozhatna a 888.hu egyik legszellemesebb rovata is, aminek címe: Sivalkodjatok! Mert itt aztán van sivalkodás.

Igen, sivalkodjatok. Ennél pontosabban nem lehet kifejezni, amikor az álliberális kisértelmiségiek jajgatnak valamilyen nemlétező jogsértés miatt. A 888. hu rovatcíme tökéletesen megfogalmazza ezt a folyamatot, ezt az állapotot. Sivalkodás - bántó, rémes, ugyanakkor nevetséges hang, idegesítő és súlytalan rikácsolás, minden valódi ok nélkül. És mindezt persze a liberalizmus álarcában.

Hetente találkozunk ilyen sivalkodással. A 888. hu-nak szép gyűjteménye van, sőt, néha még a sivalkodás határeseteivel is foglalkozik, persze teljesen érthetően. A nem egyszerűen hazug, mondhatni hétköznapi sivalkodással, hanem az álszent és pimasz sivalkodással is. Nemrégen például arról számoltak be, hogy olyan újságírók, akik különböző rágalmakkal szidták az úszó világbajnokságot, egyébként ingyenjegyért kuncsorogtak a szervezőknél.

Ehhez kísértetiesen hasonló - álszent és pimasz - sivalkodás jelent meg egy feministaszerű blogon. A szerző egy újságírásból élő, nem különösebben ismert nő. A legnézettebb magyar reggeli műsort, a TV2-n látható Mokkát szidja, trágárul és agresszíven. Ehhez természetesen joga van. Pontosabban lenne. Feltéve, ha nem ment volna be szereplőnek az általa gyalázott műsorba, nem is egyszer. Csak ebben az évben háromszor. Nem nehéz elképzelni: az alig ismert bloggernő zaklatja a sikeres műsor egyik-másik szerkesztőjét, nyávog, hogy szeretne bemenni, szeretne vendég lenni, ezt néhányszor eléri, aztán valamiért megsértődik (vagy nem mehetett be negyedszer, esetleg kapott egy megbízást a pimaszkodásra), és elkezdi szidni azt a műsort, ahol néhány hete még szerepelni akart és szerepelt is.

Természetesen hihetetlenül nagy horderejű témát választott, hogy annak apropóján az egész műsort, az egész televíziót szidhassa. Mivel a feminista blog magáról azt akarja mondani, hogy civil, távol van a politikától (na, persze), ezért nem politikai riportba kötött bele, hanem egy bulvárszereplőbe és a vele készült beszélgetésbe. Az egyébként túlságosan olvasottnak nehezen nevezhető blog oly fontosnak tartotta a bloggernő műalkotását, hogy kitetette az ismert cikkgyűjtő oldalra is, azaz, mintegy pénzt fektettek a trágár gyűlölködésbe, hogy több emberhez eljusson.

De nézzük az írásművet. A bírált műsorban látható bulvárszereplőt a következőképpen jellemzi: médiasenkiházi, f.szjankó, gatyába élvezős és lógó orrszőrű vén marha. Különösen a "vén" jelző szép egy liberális feministától, szerinte nyilván egy 70 éves ember legjobban teszi, ha felfordul. Az egyik műsorvezetőről azt írja, hogy bántóan tehetségtelen (ezt a bloggernő, mégis, honnét tudja megállapítani? Vajon, mennyit érthet a televíziózáshoz?) és hogy udvari bohóc(?). Hát persze.

A legostobább sztereotípiákkal szidja a műsort, borzalmas szexizmusról hazudik. Ha a 70 éves (egyébként maga is csontsovány) férfi arról viccelődik, hogy az egyébként kétségtelenül sovány lánynak még másfél kilót fogynia kellene, mert neki így tetszik, a bloggernő szerint itt már közbe kellene avatkoznia feltehetően a legkeményebb jogvédő szervezeteknek.

Természetesen a fő baja a TV2-vel van, a TV2 létezésével. Érdekes módon nem mondjuk az RTL reggeli műsorát szidja, amiben egyre-másra szerepelnek hasonló úgymond celebek, csak a TV2 Mokkáját sokkal többen nézik. A Mokkát a bloggernő egyébként szakmaiatlannak tartja. Szakmaiatlannak. És ezt a bloggernő, mégis, honnét tudja? Ráadásul, honnét jött rá erre ilyen hirtelen? Hiszen - ahogy írtuk - rendszeresen szerepelt vendégként ő maga is a Mokkában. Még egyszer: az elmúlt hónapokban legalább háromszor.

Egyébként, a rémes újságíróiközhelyek ("az már csak hab a tortán"), a primitiv kifejezések ("behányok") mellett feltűnőek a nők jogaiért harcoló álliberális vulgárfeminista trágárságai. A f.sz éppúgy szerepel az alkotásban, mint a p.na.

Az álszent sivalkodás azzal a "gondolattal" fejeződik be, hogy a műsor készítőit szidja, azt írja róluk, hogy "anyukátok és apukátok helyettetek ég odahaza". Nem, nem ég. Nincs is miért. Sok más ok mellett azért sem, mert egyikőjük sem agresszív, gyűlölködő blogger. Hanem sikeres emberek.

Igen, a sivalkodás oka mindig ez, természetesen a politikai érdekek mellett. A sikeresség gyűlölete.