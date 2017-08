Sorra pusztulnak el a madarak a vezetékek miatt

Az elmúlt hetekben rengeteg gólyát csapott agyon az áram Borsodban és Hajdú-Bihar megyében. A madármentőknek elege lett, a TV2 hírműsorának, a Tényeknek azt mondták, ha még egy áramütött madártetemre bukkannak, feljelentik a szolgáltatót.

A bal lába elüszkösödött, illetve a szárny is áramütött. A szárnyát, és a lábát is el fogja veszíteni, örök életére nyomorék marad. Köszönhetően az áramszolgáltatónak, azért, mert nincsenek leszigetelve az oszlopok – mutatta be a Tények kamarájának Lehoczky Krisztián madármentő azt a fiatal vércsét, amelyet áramütés ért.

Gondozója szerint sok gólyának és verébnek nincs ekkora szerencséje. Ha hozzánk bekerül egy áramütött madár, az adott területen lévő áramszolgáltatót feljelentjük a rendőrségen – nyomatékosította a problémát a madármentő.

A Tények ezért felkereste az E.ON-t és a Dénászt is, de csak előbbi cégtől kaptak választ. „A gólya természetes élőhelye nem a hálózat. Az elmúlt tíz évben Magyarországon már kizárólag madárbarát hálózatokat építettünk, illetve a meglévő hálózatainkból évente több mint 700 kilométer hálózatot építünk át madárbaráttá " – mondta Egyházi Nikoletta szóvivő.