Most Békés megyében lángolnak a szalmabálák

Mezőhegyes és Tótkomlós között egy állatartó telepen 100-150 körbála lángol.

Baráth Ilona, a Békés megyei katasztrófavédelmi hivatal szóvivője az Origónak elmondta, hogy a risztást dél körül kapták. Mezőhegyes határában egy állattartó telepen körülbelül 100-150 szalmabála kapott lángra a 38 fokos hőségben. A tüzet most is oltják. A megyei szóvivő arról is beszámolt, hogy a tüzet sikerült izolálni, lakott területet már nem fenyeget. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

Délelőtt Győr-Moson-Sopron megyében Dör település határában is szalmabálák váltak a tűz martalékává. Ott a megyén végigsöprő viharban, villámcsapás miatt égett le négyszáz négyzetméteren az 1000 darab szalmabála.