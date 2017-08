Hőség és jégeső - ez lesz ma

Az ország legnagyobb részén 35 fok, vagy annál több is lehet délután. A nyugati megyéket elérő reggeli vihar észak felé el is ment, a felüdülés csak késő este érkezik. Vasban, Győr-Moson-Sopronban és Zalában nem lesz már hőség ma. A lehűlés azonban nem csendesen, hanem jégesőkkel jön. Kövesse itt a hőhullám utolsó napját - keddtől úgyis jön a következő.

Az egész országban heves zivatarokra figyelmeztetnek

Pest, Baranya, Borsod, Fejér, Győr-Mosson-Sopron, Heves, Komárom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyékre elsőfokú, a többi megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat heves zivatarok miatt. Az ország nagy részén másodfokú a figyelmeztetés felhőszakadás miatt is. Ez azt jelenti, hogy akár 50 milliméternél is több csapadék hullhat.

Szalmabálák égtek a forróságban

Barát Ilona, a békés megyei katasztrófavédelmi hivatal szóvivője az Origónak elmondta, hogy délben Mezőhegyes és Tótkomlós között, egy állattartó telepen is lángra kaptak a szalmabálák. A lángok elfojtásán a mezőkovácsházai és az orosházi hivatásos egységek dolgoznak. A tűz oka egyelőre ismeretlen.

Az észak-nyugati megyékbe a reggeli órákban megérkezett a lehűlés.

Vas - és Győr-Moson-Sopron megyében is csak 20-22 fokot mértek. Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Hivatal szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy szombatra virradóra egy erős széllel járó viharzóna már átvonult Vas megyén. Akkor 27 milliméternyi csapadékot mértek, a tűzoltóktól kidőlt fák vagy leszakadt nagyobb ágak eltávolítása miatt kértek segítséget.

Sopronban reggel hét órakor 22 Celsius-fok volt, erősen felhős égbolttal. Délelőtt Győr-Moson-Sopron megye-szerte is heves zivatarok, kisebb viharok voltak.

Dör település határában villámcsapás következtében csaknem 400 négyzetméter alapterületen ezer szalmabála lángolt. A mezőgazdasági területen 7 tűzoltóautóval sikerült megfékezni a lángokat.

Úton a felfrissülés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kora délutántól kezdődően egyre többfelé, már a Dunántúlon is kell ismétlődő záporokra, zivatarokra számítani. Késő délutántól az ország déli részein is lehetnek felhőszakadással járó heves zivatarok viharos széllökésekkel, sőt jégesővel is. Vasárnap estétől már keletebbre is tartós esőre kell készülni!

A legmagasabb nappali hőmérséklet Sopron környékén már csak 24, 25 fok körül lesz, másutt általában 28 és 34 fok között marad. Délkeleten azonban délután továbbra is 36, 37 fok körül alakul az átlaghőmérséklet. Késő estére többnyire országosan 22 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet.