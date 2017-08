Medián: A többség támogatja a civilek átláthatóságát

Újabb kutatás igazolta, hogy a többség támogatja a külföldről finanszírozott civilek átláthatóságát. A Századvég után most a Medián mérte azt, hogy a többség egyetért a kormánytöbbség által megszavazott törvénnyel.

A külföldről finanszírozott civilek átláthatóságáról szóló törvényt június 13-án fogadták el. A jogszabály értelmében a külföldről pénzelt úgynevezett NGO-knak egy bizonyos összeghatár felett nyilvánosságra kell hozni, hogy kiktől, mennyit és milyen célra kaptak külföldi támogatást. Az ellenzéki pártok, köztük a Jobbik és a sajtójuk a törvény után hetekig a civil szféra teljes megbélyegzéséről és ellehetetlenítéséről beszélt, a Soros György által finanszírozott szervezetek aktivistái pedig tüntetésekkel próbálták a kormány ellen hangolni a közvéleményt.

Medián: A többség támogatja a Fidesz jogszabályát

Kudarcuk azonban előre borítékolható volt, hiszen a felmérések alapján a választók jelentős része egyetért a kormány szándékával. Már a Századvég egy korábbi közvélemény-kutatásából is kiderült, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetekben a lakosság csupán 29 százaléka bízik. A napokban pedig ezt erősítette meg a Medián legfrissebb, minapi mérése is, amely szerint a megkérdezettek nagyjából fele hallott már a külföldről finanszírozott civil szervezetek átláthatóságát szabályozó törvényről, 54 százalékuk pedig egyenesen azt mondta, hogy a civil törvény átláthatóbbá teszi a civil szervezetek finanszírozását. 45 százalékuk azt is helyesli, hogy megszüntethetők azok a civil szervezetek, amelyek a jogszabályban előírtak szerint nem tüntetik fel minden egyes kiadványukon a „külföldről támogatott szervezet" kifejezést.

Azok közül pedig, akik hallottak róla, csak 27 százalékuk válaszolt arra a kérdésre, hogy konkrétan mely szervezetekre vonatkozik a törvény – és mindössze 4 százaléknyian tudták helyesen megnevezni a törvény hatálya alá tartozó szervezetet.

Immár több egybehangzó mérés bizonyítja tehát azt, hogy a magyarok többsége átláthatóságot szeretne, vagyis tudni akarják, melyek azok a szervezetek, amelyek idegen érdekeket szolgálva megpróbálják befolyásolni a közéletet.