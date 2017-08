Jogosítvány nélkül okozott baleseteket, aztán testvére adatait adta meg

Kétszer okozott balesetet, és mind a kétszer testvérei adatait adta meg egy férfi a gyanú szerint. A férfi ellen vádat emeltek.

A 34 éves férfinak nem volt jogosítványa, kocsija viszont igen, és azt rendszeresen használta is. Tavaly nyáron például Győrben okozott balesetet, amelyben egy ember meg is sérült. Mivel nem volt jogosítványa, a kocsin pedig nem volt kötelező biztosítás, azt mondta, hogy az iratai nincsenek nála, és a testvére adatait diktálta be. Így persze az eljárás is a testvére ellen indult el.

Amikor a férfi testvére megkapta a határozatot a büntetésről panaszt tett. Így derült ki, hogy a visszaéltek az adataival.

Ennek ellenére a férfi továbbra is vezetett, és karácsony előtt egy héttel újabb balesetet okozott, és ismét a testvére adatait adta meg. A rendőrök azonban gyanút fogtak, ezért amikor beértek a kapitányságra ellenőrizték az adatokat, és minden kiderült.

A férfi ellen a balesetek miatt és a közokirat-hamisítás miatt emelt eljárást indította.