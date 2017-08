Megindult a szétesés felé a Momentum

Bomlásnak indult a Momentum Mozgalom, mivel a kispárt két elnökségi tagja rövid időn belül lemondott. A háttérben a baloldali és liberális pártokhoz való viszonyulásról szóló vita állhat. Olyan csapdahelyzetben van a kispárt, amire nincs megoldás, ráadásul megfelelő vezetőik sincsenek, akik legalább meg tudnák kísérelni megoldani a helyzetet. Nem javította a hangulatot az sem, hogy sokáig titkolóztak arról, hogy miből fizették a nyári fesztiváljukat, valamint, hogy a támogatók között feltűnt Juhász Péter tavalyi üdültetője is.

Lemondott a Momentumban betöltött elnökségi tagságáról Kádár Barnabás, a Nolimpia-kampány koordinátora, aki másfél éve tagként kezdte a munkáját, majd igazgató lett. Pottyondy Edina után ő már a második rövid időn belül, aki távozik az elnökségből. Kádár a párt mostani küldöttgyűlésén jelentette be lemondását, de Pottyondyhoz hasonlóan a Momentum tagja marad. A távozásuk mögött a többi baloldali és liberális párthoz való viszonyulás állhatott. A lemondott vezetők minden bizonnyal a minél szélesebb összefogást pártoltál volna, de kisebbségben maradtak.

„Voltak működési és belső vitáim a szervezet különböző szereplőivel, de emellett személyes okok is szerepet játszottak, ami természetes egy ilyen szervezetnél, ami egy baráti társaságból alakult fél év alatt egy országos mozgalommá. A Momentumon belül továbbra is azokat a területeket és ügyeket fogom képviselni, amelyek az eddigi elnökségi tagságomat is alapvetően meghatározták: az adatelemzői munkát segítem, és a külföldi pártokkal tartom a kapcsolatot" – mondta Kádár. F. Győr András "pártelnök" ehhez annyit tette hozzá, hogy köszöni az eddigi közös munkát.

Belső viták

A nemrégen alakult párt tehát elindult a szétesés útján. A belső viták előre kódolva voltak, mivel sokan a többi baloldali párttal való összefogást pártolják, míg egy másik csoport az önálló indulás mellett száll síkra. Az önálló indulás hátránya, hogy a nagyobb baloldali erők könnyen tudnak úgy kampányolni, hogy a várható 2018-as választási vereség a Momentum hibájából áll elő. Így pedig szinte biztos, hogy nagyon sokan nem voksolnának az alakulatra. Ha pedig összefognak valamelyik régi baloldali párttal, akkor pedig a mostani támogatóik hagyják ott őket. Vagyis, megoldás nincs, az előtérbe állított, szerény képességű "pártelnök" pedig egy belvárosi romkertet is nehezen talál meg, nemhogy egy ilyen politikai helyzetet meg tudna oldani.

A belső vitákat csak fokozták az elmúlt hetek pénzügyi botrányai a párt körül. A Momentum hosszú ideig titkolta, hogy mennyibe került a júliusi bodajki fesztiválja. Végül Hajnal Miklós árulta el, hogy a fesztivál költségvetése 23 millió forint volt, a belépőjegyekből, fogyasztásból 11 millió folyt be, a maradék 12 milliót pedig a párt fizette – korábban kapott adományokból, illetve a havi ezer forintos tagdíjukból. Ekkor lépett azonban előtérbe Bojár Gábor nagyvállalkozó, aki elárulta, hogy egymillió forintot adott a pártnak.

Bojár tavaly még párkapcsolati terapeuta volt

Bojár Gábor tavaly nyáron azzal került a hírek középpontjába, hogy elismerte, Juhász Péter, az Együtt botrányelnöke 2016 augusztusában dél-franciaországi házában nála nyaralt. A nagyvállalkozó elmondta, jó barátság alakult ki közöttük, ezért meghívta egy hétre a dél-franciaországi vidéki házukba pihenni. Mi is reméltük, hogy magánéleti válságán talán segíthet ez – tette hozzá. „Mi mentünk elé a nizzai reptérre, a Wizzair fapados járatához, mi vittük ki, együtt töltöttük a hetet, ami neki egy fillérjébe sem került, barátságunkra és jólismert anyagi helyzetére tekintettel minden költségét mi álltuk."

Bojár mellett egy másik nagyvállalkozó, Raskó György is elárulta, hogy támogatja az alakulatot. Raskó a Heti Válasz kérdésére a támogatás tényét megerősítette, összeget azonban nem volt hajlandó mondani. Ő is azt állítja, nem kértek tőle pénzt a momentumosok: „Amikor a párt vezetői megkerestek, csak az volt a kérésük, hogy segítsek vidék- és agrárpolitikai területen létrehozni egy vállalható és attraktív programot. Én már korábban támogattam őket a Nolimpia kampányban, mindenféle kérés nélkül."

Botrányok

A Momentumtól korábban sem álltak távol a különféle botrányok. Miután megfúrták a budapesti olimpiát, egyik vezetőjükről, Hajnal Miklósról kiderült, hogy 12 millió forintos kisvállalkozási támogatásával nem tudott elszámolni. Egy másik vezetőjük a vidéki embereket szidta ocsmány stílusban,a mostani fesztivállal kapcsolatban össze-vissza beszélő Soproni Tamás pedig az Echo TV-ben trágárkodott.

Több Momentum-vezetőről az derült ki, hogy amikor még előző mozgalmi életükből próbáltak pénzt szerezni, éppen hallgatói önkormányzati vezetők voltak, akkor ebből milliókhoz jutottak. "Elnökük",F. Győr András betört az Origo szerkesztőségébe, mert nem tetszett nekik, hogy pénzügyi botrányairól írtunk, majd az egész ország röhögött rajta, annyi ostobaságot beszélt. Például, 80 éves koráig dolgoztatná a nyugdíjasokat, utána játszótereket takarítatna velük, a Nemzeti Múzeumról pedig egyetlen egy "gondolata" volt: jól lehet frizbizni a kertjében.