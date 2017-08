Nincs olyan nap, hogy ne lenne gond a 136 kihelyezett parkolóautómatából legalább eggyel. Egy automatát rossz helyre telepítettek, ezért azt át kellett helyezni. Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezetője szerint ezzel nincsen probléma - olvasható a Szegedma honlapján.

A két hónapja működő parkolórendszer már egy nagy üzemzavaron túl van, és ahogy Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezetője felidézte, akkor több mint 40 automatánál nem lehetett jegyet váltani egy biztonsági szoftverfrissítés után. A német gyártó berendezései akkor nemcsak Szegeden álltak le egyébként, hanem az Egyesült Arab Emírségekben is, ahova 3800 automatát szállított ugyanaz a társaság. „Ez egy komplex rendszer, több szolgáltatónak kell együttműködnie, így banknak és a mobilszolgáltatónak, ráadásul a szoftveres környezet is bonyolult. Az eddigi tapasztalatokat elemezve elmondható, a telepített 136 automatából napközben 132-134 berendezés folyamatosan működőképes, vagyis akadnak meghibásodások. Éppen ezért tartalék kijelző, érmevizsgáló és nyomtató is van Szegeden, hogy szükség esetén cserélni tudják azokat a kollégáink" – részletezte.

Az Origo megkereste Szabó Bálint, jogászt, aki elmondta, hogy

Szegeden gyakorlatilag lehetetlenné tették a parkolást.

Magyarországon utolsóként Szegeden szüntették meg a kizárólagosan papíralapú parkolási jegyrendszert. A modern automaták a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője szerint hiába kerültek 200 millió forintba, egy hónap alatt számos probléma kiderült. Ha meghibásodik egy automata - ami minden nap előfordul - akkor grafikákkal jelölik meg, hogy a sofőrnek, hol kell jegyet váltania. A parkoló őrök ebben az esetben is büntetnek, ha nincs időben a parkoló jegy kiváltva - nyilatkozta a jogász.

Nagyon megdrágult a parkolás

Szabó szerint maga a parkolás is nagyon drága, az egyik legdrágább az országban. Botka László a városvezetés családtagjaik, és számukra fontos kapcsolataik éves ingyen parkoló jegyeket kapnak.

Az új parkoló automaták olyannyira feldühítették, a lakosságot, hogy többet át is kereszteltek

"sarcoló automatának".

15-20 másodperc egy bankkártyás fizetés

Naponta átlagosan 2400-2600 parkolójegyet váltanak Szegeden, bankkártyás tranzakcióból pedig 3-400 van napi szinten, amelynek a lassúságát is többen kritizálták az SZKT-nél - írja a Szegedma. Ez utóbbival kapcsolatban az ügyvezető elmondta, mivel több rendszer kommunikál egymással, nem is várható, hogy ez gyorsabbá válik. „Már megtanulták a szegediek, hogy ez a folyamat 15-20 másodperc, de a papíralapú szelvény kilyukasztása és szélvédőre kihelyezése sem volt gyorsabb" – jegyezte meg. Szintén kifogásolták a lakosok azt az új gyakorlatot, hogy maximum 4 órát lehet parkolni,akár jegyet váltunk, akár a mobilparkolást választjuk. Majó-Petri megjegyezte, a közgyűlési többség döntött tavaly ősszel a napijegy megszüntetéséről, szerinte egyébként erre jogos igény a klinikák környékén lehet, ott ugyanis nem kalkulálható, hogy mennyit kell várni egy vizsgálatra. A Szegedma kérdésére Majó-Petri Zoltán elmondta, átlagosan 2000 parkolást indítanak el mobiltelefonról minden hétköznap, ezek 10%-ánál kitöltik a négy órát, azt azonban nem lehet tudni, hogy a start-stop rendszert még szoknia kell egyeseknek, vagy tényleg ennyi időt akarnak várakozni - mondta Majó-Petri.

A Szegedma portál szerint ha egy automata nem működik, akkor 20 percen belül kiszállnak a helyszínre a szakemberek, és elhárítják a hibát.

A zsinagógánál már egy automatát áthelyeztek lakossági kérésre, ott arra panaszkodtak, hogy túl sokat kellett gyalogolni a berendezésig, de több hasonló ügyet vizsgál az SZKT.

Botka László szegedi polgármester más, botrányos parkolási ügyével egyébként a bíróság is foglalkozik.