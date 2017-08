Orosházán fa dőlt a kórházra, Törökbálinton villám csapott egy házba

Szinte egész éjszaka, sőt több helyen még ma is dolgoztak a katasztrófavédők és a áramszolgáltatók szakemberei. Óriási károkat okozott a tegnap esti vihar. Volt ahol még délelőtt sem volt áram. Orosházán a kórházra dőlt rá egy fa, a betegeket át kellett vinni egy másik osztályra.

Rengeteg helyre hívták a tűzoltókat tegnap, miután több helyen óriási vihar alakult ki. Csak Budapesten tizennyolcszor riasztották őket.

„Ebből a 18 káresetből 16 volt fakidőlés. A másik kettőnél pedig magasban logó tárgyhoz vonultak ki a kollégáim – mondta el az Origónak a katasztrófavédők helyettes szóvivője. Kolozsi Péter azt is hozzátette, egy nagyobb káresetük volt.

Egy öles fába belecsapott a villám, melynek következtében a fa kettéhasadt és a gyalogosokat veszélyeztette. Ezt a fát a tűzoltók láncfűrészekkel távolították el az útból, így szüntették meg a veszélyhelyzetet."

Az egész országban összesen 270 helyre riasztották őket. Ez jóval magasabb szám, mint egy átlagos napon. Az esetek többségében az erős szél miatt kidőlt fák miatt kellett kimenniük. Volt olyan, ahol a fa villanyvezetékre is rádőlt, és emiatt nem volt áram több házban."

Békéscsabán 2500 családnál nem volt áram reggelig.Orosházán azonban még ma délelőtt sem volt áram negyven házban.

Lajosmizse és Érsekcsanádon volt a legtovább áramszünet. Ott összesen 830 házban nem volt áram. Ezeken a településeken folyamatosan dolgoznak.

„A vihar leginkább Orosházát érintette. Itt összesen 25 épület tetőszerkezetét is megbontotta az erős szél. "

- mondja a szóvivő.

Orosházán a kórház krónikus osztályának tetőszerkezetére dőlt rá egy fa. A betegeket át kellett vinni egy másik osztályra.

De a 47-es főút elkerülő szakasza is használthatatlan volt még ma is. Szeged és Orosháza között pedig a vonat sem közlekdett.

Országos szinten összesen 46 – jellemzően a tetőben jelentkezett kár, de Csányban és Püspükladányban is ledőlt egy-egy kémény. Olyan mértékben sérült két lakóház teteje olyan mértrékben sérült, hogy lakhatatlanná vált, az itt élő hat ember rokonokhoz költözött."

- teszi hozzá.

Törökbálinton és Szombathelyen villámcsapott egy-egy házba. Ezek ki is gyulladtak.

A köpönyeg.hu szerint ma még borongós lesz az idő, eső és hidegfront várható. Kedden már felmelegszik az időjárás, szerdán pedig akár ismét kánikula lehet. Igaz a héten többször előfordulhat a tegnap estihez hasonló vihar.