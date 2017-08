Különleges módszerrel figyelték a kommandósok S. Ábelt

Többek között kamerákat helyeztek a terrorelhárítók abba a lakásba, ahol S.Ábel lakott, így figyelték meg. A férfit néhány napja fogták el, miután a gyanú szerint bombát akart készíteni. Egy barátjával arról is beszélt, hogy prostituáltakat kéne kirabolni. S. Ábelt korábban kétrendbeli emberölés előkészülete, valamint lőfegyverrel visszaélés miatt jogerősen elítélék.

S. Ábelt először 2010-ben fogták el, miután a blogjában arról írt, hogy hogyan ölné meg egyetemi csoporttársait. Azt tervezte, hogy 22 embert öl meg. Mindegyik leélt évért egyet. Valószínűleg külföldi iskolai gyilkosságok inspirálták. A rendőrök szerint készült a gyilkosságokra. Engedélyt szerzett fegyver tartására, amit később meg is vett. A Kúria ezért két és fél évre ítélte, de ezt az ítéletet az Alkotmánybíróság törölte, mert egy olyan bíró vett részt a meghozatalában, aki korábban vizsgálóbíróként már részt vett az ügyben, ez pedig összeférhetetlen, sérült S. Ábel alkotmányos joga.

Csakhogy még az ítélet előtt S. Ábel bement egy gyorsétterembe a Móricz Zsigmond körtérnél, és többször belelőtt a mennyezetbe. Ezért nem jogerősen öt évre ítélték.

Most pedig újabb eljárás indult ellene. Két ügyvédje pedig ma ártatlanságát próbálta bizonygatni. A legtöbb kérdésre azonban nem válaszoltak. Azonban Kiss D. Csaba és Ütő-Siklódi Zoltán azt mondták, S. Ábel maga is elmondta korábban, hogy az ügyeit a média nagyon rosszul kezeli, és sokszor úgy állítják be, mint egy bűnözőt, pedig ő nem követett el semmit. Azt is állították, minden, amit elmondanak, azt az ügyiratok tartalmából olvassák fel. A tartalomból pedig szerintük kiderült, hogy S. Ábel.

nem veszélyes senkire, nem is tervezte prostituáltak kirablását."

Egy lehallgatott párbeszédet olvastak fel a védői, ami közben az ügyfelük és annak egy barátja nevetgélve beszélnek telefonon a prostituáltakhoz járó férfiakról. Nem olvasták fel az egész beszélgetést, csak egy kis részletet belőle.

A két ügyvéd szerint S. Ábel soha nem akart ártani senkinek, és nem is veszélyes. Ezzel persze ellentétben áll az a tény, hogy korábban a bíróság szerint 22 embert akart megölni, illetve az, hogy egy étteremben lövöldözött. Nem veszélyeztetett senkit, a plafonra lőtt. Ha bántani akart volna valakit, megtehette volna" - reagált erre Kis D. Csaba. Hozzátette, nem is lőfegyverrel lövöldözött, hanem egy muzeális fegyverrel. Szerinte ez fontos. Ilyenből elvileg kettő is van S. Ábelnek.

Mielőtt bombakészítésért elkapta volna a TEK S. Ábelt megfigyelték. Lehallgatták a telefonjait, követték és a szülei lakásában kamerákat és mikrofonokat helyeztek el. A lakásban készült felvételek közül párat meg is mutattak.

A két ügyvéd szerint a bomba alapanyagai mind legálisan beszerezhetőek különféle boltokban.

Szerintem sokan kísérleteznek ezzel otthon, kotyvasztanak" - mondta Kis D. Csaba. Amit kotyvasztott, ki is öntötte. Innentől szerintem a szándék egyértelmű: nem volt semmilyen szándéka. Csak így töltötte el pár napját" - tette hozzá.

S. Ábel jelenleg előzetes letartóztatásban van. A két védő a jelenlegi, robbanóanyaggal visszaélés miatt indult eljárásában képviseli őt.