Tovább osztódik a balliberális oldal

Újabb balliberális mozgalom bonthat zászlót augusztus 20-án Gulyás Márton vezetésével, aki arányos választási rendszert szeretne. Abban az esetben, ha a parlament nem dönt ez utóbbiról, akkor Gulyás azt ígéri: polgári engedetlenségi mozgalmat hirdet, ami egyébként nagyban egybeesik Soros György civiljeinek a terveivel.

Egy új baloldali portál értesülései szerint augusztus 20-án debütál Gulyás Mártonék mozgalma, a Közös ország. A kezdeményezés célja a választójogi, illetve a választási rendszer megreformálása lesz. A parlamenti és a parlamenten kívüli pártok az igencsak furcsa elképzelés szerint az Országház előtt felállított Agorában vitatkoznának, a beszélgetés után pedig egy dokumentumot nyújtanának be az illetékes testületeknek.

A legtöbb ellenzéki párt már jelezte, hogy részt vesz a beszélgetésen. A Jobbik még nem foglalt állást, de természetesen nem lennénk meglepődve, ha gyorsan csatlakoznának, hiszen

Gulyás állandó vendég Simicska Lajos tévéjében. Így nyílván Simicska a pártját is mozgósítja Gulyás érdekében.

Gulyásék október 23-ig adtak időt, hogy a parlament szavazzon a kezdeményezésről. Amennyiben elbukik a kezdeményezés, azt ígérik, hogy polgári engedetlenségi akcióba kezdenek.

Akciójuk sikeressége viszont igencsak kétes. Ugyanis Gulyás tulajdonképpen egy bukott tüntetésszervező. Tavasszal a Kossuth térre, egy tüntetésre például csak pár száz embert tudott kirángatni. Talán azért is, mert sokan emlékeztek arra, hogy Gulyás lázító és erőszakos. Ugyanis ő az, aki még tavasszal festékesflakonokkal dobálta meg a köztársasági elnöki hivatal épületét, a Sándor-palotát. Ezért el is ítélték.

Gulyás Márton nem sokkal ezt követően, még áprilisban, a Soros-egyetem miatt tartott tüntetésen elhangzott beszédében jelentette be, hogy új mozgalmat indít az arányos választási rendszerért.

Egy antiszemita is Gulyás mellé állt

Később közszerepelők sora áll ki a kezdeményezés mellett. Többek között a nyíltan antiszemita Zagyva György Gyula volt jobbikos képviselő, aki felhívta Varga-Bíró Tamás zenészt és halálosan megfenyegette őt és a családját is. Zagyva pechére a telefonbeszélgetést egy rendőr is végighallgatta.

A Soros-szál

Gulyásék polgári engedetlenségi akciója szinte kísértetiesen hasonlít Soros György szervezeteinek a már korábban bemutatott terveire, miszerint az ősszel így próbálnák meggyengíteni a kormányt. Mindezekről az Origo is beszámolt, így például polgári engedetlenségi képzést tartottak titokban radikális aktivistáknak a Civil Kollégium Alapítvány kunbábonyi központjában.

Gulyásék mozgalma azonban a már most is megszámlálhatatlan ballliberális pártocskáknak okozhat fejfájást. Érthető, hogy elsőre a baloldali erők nem utasították el teljesen Gulyás kezdeményezését, mivel nem akarják maguktól teljesen elidegeníteni, mert akkor később egy önálló választási induláson is elgondolkozhat, ami tovább szeletelné a balliberális tábort.