A börtönből tesz ajánlatokat áldozatainak Czeglédy Csaba

Az Origo úgy értesült, ajánlatot tett az előzetesben ülő Czeglédy Csaba a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (Diákész) jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodának és elnökének a diákoknak járó elmaradt fiztések ügyében. Gyurcsány Ferenc és Botka László korábbi jogi képviselője, aki egyben a Humán Operátor Zrt. igazgatósági elnöke azt írta: "információi szerint a Diakész jogi képviseltét ellátó ügyvédi irodának megbízást adott 22 fő, akik a Humán Operátor szolgáltatásába kapcsolódva végezték a tevékenységüket 2017 májusában, és júniusban nem kapták meg a fizetésüket."

Az előzetesben lévő szombathelyi baloldali politikus arra is javaslatot tett, hogyha pontosan megjelölik az elmaradt összegeket, akkor a Humán Operátor kártalanítja fogja a diákokat, abban az esetben, ha a NAV feloldja a cég vagyonának zárolását. Kérte azon lehetőség megfontolását, hogy ügyvédi letétbe történjen meg az elmaradt fizetések teljesítése.

Úgy tudjuk, a Diakész jogi képviselője válaszolt Czeglédynek és közölte, hogy a Diákész alapítása óta küzd az iskolaszövetkezetek törvényes működéséért, így a Diákész nem csupán a Czeglédy által megjelölt 22 főnek, hanem valamennyi károsult iskolaszövetkezeti diáknak a képviseletét kívánja ellátni. A Diákész értesülései szerint a károsult iskolaszövetkezeti diákok száma közel ezer fő. Ezt elsősorban az támasztja alá, hogy az „I love Diákmunka – fizetés nélkül maradtunk" Facebook csoportnak közel ezer tagja van.

„A DiákÉsz nem az iskolaszövetkezeti diákokat megillető díjak ügyvédi letétbe történő elhelyezésében látja a kialakult jogvita lezárását." A szervezet azt javasolja, hogy az iskolaszövetkezeti diákok fennálló díjköveteléseit engedményezés útján vásárolja meg a Humán Operátor Zrt. névértéken, azonnali kifizetéssel.

A Diákész vállalja, hogy begyűjti minden kifizetetlen iskolaszövetkezeti diák valamennyi követelését, azokat közli a Humán Operátorral, s ha ezen összesített díjkövetelés tekintetében a Humán Operátor vállalja az iskolaszövetkezeti diákok azonnali kifizetését, akkor a Diákész kötelezettséget vállal az engedményezési szerződések előkészítésére, iskolaszövetkezeti diákok által aláíratására – áll a Diakész javaslatában.

Amennyiben a Humán Operátor vállalja valamennyi iskolaszövetkezeti diák követelésének az engedményezés útján történő megvásárlását, úgy a Diákész minden szükséges segítséget megad a Humán Operátor részére. A Diakész bízik benne, hogy elfogadják a szervezet ajánlatát, így minden iskolaszövetkezeti diák követelését teljesíteni tudják.

Több millió forintot keres még minidg Czeglédy

Behúzott diákmunkások ezrei, hárommilliárd forintnyi elcsalt adó, aranytömbök egy osztrák széfben - csak néhány címszó Czeglédy Csaba szocialista (pontosabban MSZP-DK-Együtt) politikus példaértékű közéleti tevékenységéből. Korábban arról is beszámoltunk, hogy „Gyurcsány és Botka ügyvédje" hiába van hetedik hete előzetes letartóztatásban, a szombathelyi önkormányat továbbra is utalja neki a képviselői fizetését. És még mindig tudjuk fokozni: Czeglédy friss vagyonnyilatkozatóból ugyanis az is kiderült, hogy bár a Human Operator a néhány száz forintos órabért is sajnálja a diákoktól, ő maga havi bruttó 2,4 millió forintos fizetést tesz zsebre a cég elnökeként, amelyet egy S8-as Audi luxusautóval is megfejelt.