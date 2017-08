A szerdai, Párizs elővárosában végrehajtott merénylet is azt bizonyítja, hogy az illegális bevándorlás és a terrorizmus kéz a kézben jár - mondta Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő.





Budai Gyula külön kiemelte, hogy a támadó éppen a Sentinelle terrorellenes hadművelet keretében járőröző francia katonák közé hajtott. Az esetet a francia hatóságok is szándékos, előre kitervelt merényletként kezelték - tette hozzá, hangsúlyozva, az elkövető egy 37 éves algériai bevándorló, akit korábban már kiutasítottak és el kellett volna hagynia az országot. Mint kiderült, a terroristáról, Hamou Bachirról a francia hatóságok 2009-ben úgynevezett ILE kartont állítottak ki, ami azt jelenti, hogy nem tartotta be a bevándorlási szabályokat és el kellett volna hagynia az országot. A francia hatóságok nem szolgáltak magyarázattal arra, hogy lehetett még Bachir 2017-ben is az országban a kiutasítás ellenére és ennek ellenére miért szüntették meg a kartonját.

Most az az egyik legfontosabb feladat, hogy garantálják Európa és az európai polgárok biztonságát - jelentette ki Budai Gyula. A magyar kormánynak és a Fidesz-KDNP frakciónak pedig az a legfontosabb feladata, hogy a magyar emberek biztonságát garantálja - szögezte le.

A korábbi hazai intézkedésekre emlékeztetve hangsúlyozta, hogy Magyarország az elsők között tett lépéseket, hiszen lezárta az illegális bevándorlók elől a déli határt és tranzitzónákkal garantálta, hogy senki ne juthasson be jogellenesen az ország területére.

Ezzel szemben a szocialisták több alkalommal is beismerték, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor lebontják a kerítést és mindent megtesznek, hogy Magyarországra is alkalmazzák az EU által meghatározott betelepítési kvótákat - fogalmazott. A Jobbik pedig Gyurcsány Ferenccel, a DK elnökével és az MSZP-vel együtt megakadályozta, hogy a parlament megszavazza a migránsok betelepítéséről szóló törvénymódosítást - emelte ki Budai Gyula.

Amíg Magyarország miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, addig a déli határon állni fog a kerítés, a kormány és a Fidesz-KDNP harcolni fog a betelepítési kvóták ellen és mindent megtesz a magyar emberek biztonságáért - összegzett.