Pénteken is elviselhetetlen hőség lesz

Tovább tombol az elviselhetetlen hőhullám, pénteken is 40 fok körüli hőmérséklet lesz szerte az országban.

Piros és narancs riasztás

Legmagasabb riasztás van: Győr-Moson-Sopron, Pest, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés. megyékben. Az ország többi részére a narancs riasztás érvényes. Pénteken is az ország legnagyobb részén marad a 27-29 fokos középérték, ami az átlagos hőmérsékletet jelenti, a csúcs megközelítheti a 40 fokot.

A Dunántúlon viszont lehetnek zivatarok, amiket jégeső, viharos széllökés (80-100 km/h) és intenzív csapadék (10-20 mm) kísérhet.

Hová meneküljön a hőség elől?

Aki a saját lakásában nem tud elfogadható körülményeket teremteni, az próbáljon valahol egy kicsit felfrissülni. Például parkokban, ahol a fák árnyékot adnak vagy valamilyen vendéglátóhely napsütéstől védett teraszán. A katasztrófavédelem közzétette a klimatizált helyiségek országos listáját, amelyek hőségriadó esetén igénybe vehetők.

Ne hagyják a gyerekeket az autóban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Vigyél Haza Alapítvány matrica-kampányt indított, hogy felhívja az emberek figyelmét, a nagy hőségben különösen fontos odafigyelni védtelen szeretteinkre. A bevásárlóközpontok, áruházak bejáratainál kihelyezett figyelemfelkeltő matricák remélhetőleg időben emlékeztetik az autóval érkezőket, hogy ne hagyják gyermekeiket és házi kedvenceiket a tűző napon percek alatt felforrósodó autóban. A kampányhoz eddig öt áruházlánc csatalakozott, de a NÉBIH várja további vendéglátó-, valamint kereskedelmi helyek jelentkezését is, akik a matricák kihelyezésével támogatnák a kezdeményezést.

A figyelmeztető felirat fontosságát és szükségességét az elmúlt évek sajnálatos tragédiái is alátámasztják. A kampány célja, hogy az életük, egészségük megóvásáért felelős felnőttek minél kevesebb gyermeket, állatot hagyjanak magára a tűző napon parkoló, lezárt járművekben. A 30 Celsius fokos melegben ugyanis az autó belseje 10 perc alatt 70 fokosra forrósodhat, így már néhány percnyi felelőtlenségnek is súlyos egészségkárosodás vagy akár halál lehet az ára.

A kampányhoz eddig öt áruházlánc, a Lidl, a Metro, a Reál, a Spar és a CBA egyes üzletei csatlakoztak. A matricákkal az áruházak és üzletek bejáratainál találkozhatnak majd a vásárlók. A NÉBIH a hivatal zöldszámán (80/263-244) vagy az ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu e-mail címén további vendéglátó-, valamint kereskedelmi helyek jelentkezését is várja, akik a matrica kihelyezésével támogatnák a kezdeményezést.

A MÁV megkönnyíti az eljutást a Balatonhoz, a Velencei-tóhoz és a Szigetre is

A hőségben aki csak teheti, igyekszik vízpartra menekülni. A MÁV augusztus 27-ig 15 százalékos engedményt ad a Velencei-tóhoz és a Balatonhoz utazó, jegyüket interneten megvásárló utasok részére. Az e-Balaton, illetve az e-Velence kedvezmény azonban csak a menetrendi keresőben @-cal jelölt vonatok esetében, online váltott jegyekre érvényes. A nyári menetrendváltástól bevezetett kedvezménnyel igénybe vehető vonatok listája itt tekinthető meg.

Ötven százalékos alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV az augusztus 9. és 16. között zajló „Sziget Fesztivál 2017" rendezvényre utazóknak. A kedvezmény bármely belföldi állomásról igénybe vehető Budapesten a Keleti, Nyugati és Déli pályaudvarra, Kelenföld és Kőbánya-Kispest állomásra. Az alkalmi menettérti jegy visszautazásra a belépő (karszalag) felmutatásával, vagy az alkalmi menettérti jegy lebélyegeztetésével érvényes. A bélyegzés helyszíne a „Sziget városközpontban" található MÁV-START-os mobilpénztár-autónál lesz, ahol nemzetközi menetjegyváltásra is lehetőség nyílik. Bővebb információkat itt lehet elérni.

A Sziget ideje alatt nappal a megszokottnál sűrűbben indítja és éjjel is közlekedteti a H5-ös (szentendrei) járatokat a MÁV-HÉV. Közösségi közlekedéssel leggyorsabban a H5-ös HÉV-vel közelíthető meg az Óbudai-sziget, a fesztivál helyszíne, ezért augusztus 9-én (szerdán) 5:00-tól 16-án (szerdán) 20 óráig a megszokottnál sűrűbben, hatkocsis szerelvénnyel közlekedik. A HÉV a fesztivál ideje alatt a Batthyány tér és Kaszásdűlő között éjszaka is jár, negyedóránként. Az augusztus 5-től érvényes Sziget-Budapest CITYPASS karszalaggal ingyenesen vehető igénybe a közösségi közlekedés. További hasznos információk itt találhatók.

A hőségben segít a RUTIN

A RUTIN – Rendőrségi Útinformációs Rendszer – elnevezésű, mobiltelefonokra kifejlesztett forgalmi tájékoztató applikációja is segíti a turisták utazását, közlekedését.

Teljes nagyüzemben, nyolc-kilenc sávon üzemel a nyári csúcsidőben a röszkei autópálya-határátkelőhely. A Szegedi Határrendészeti Kirendeltség munkatársainak a Készenléti Rendőrség határvadászai is besegítenek a zökkenőmentes forgalomirányításban.

– A határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő rendőrök a forróságban hűtött ásványvizet osztanak a sorban álló, átlépésre várakozó utasoknak – mondta Szabó Szilvia Katalin százados, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. – Az átkelőhely teljes kapacitással működik. Forgalomtereléssel, más határátkelőhelyekre történő átirányítással is igyekszünk csökkenteni a torlódást, akik pedig bent ragadnak a dugóban, azoknak segítünk elviselhetőbbé tenni a helyzetet a hűtött vizespalackokkal.

A rendőrség a következő hetekben is erős forgalomra számít, hiszen Nyugat-Európából továbbra is vendégmunkások ezrei mennek haza szabadságra, a turistafolyam pedig heti turnusonként cserélődik. A határátkelőhelyek nyitvatartásáról és az ott várható várakozási időkről a www.police.hu oldal Határinfó rovatában, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) applikáció segítségével is tájékozódhatnak az utazók.

– Meggyorsítja a határátlépést, ha indulás előtt mindenki ellenőrzi úti okmányai meglétét, a várakozóknak a vizet osztogató kollégák javasolják, készítsék ezeket elő a sorban várakozás alatt – folytatta a sajtószóvivő. – Fontos ellenőrizni utazás előtt a gépkocsi műszaki állapotát is, a 30 fok feletti kánikulában vegyenek magukhoz elegendő mennyiségű folyadékot.