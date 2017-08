Csak egyszerű kis gázolás a terrortámadás az ellenzéki propaganda világában

Lengyel László politológus, Botka László tanácsadója nyilvánosságra került okfejtése óta bizonyíték is van arra, ami évek óta persze elég nyilvánvaló: mivel az ellenzéki pártok gyengék, helyettük az ellenzéki médiumoknak kell megnyerni a választást, és ez éppen az ellenzéki pártok felől érkező igény és követelmény. Nem véletlen, hogy a Népszavában egy ellenzéki miniszterelnök-jelölt tanácsadója írt erről az abszurd ötletről. Hogy ez a gyakorlatban, hogy jelentkezik, minden nap látjuk. Jó példa erre a tegnapi párizsi terrortámadás ellenzéki interpretációja is.

Kezdjük onnan, hogy mi is történt.

Szerda reggel 8 óra körül egy férfi lesben állt az autójával, és amikor szálláshelyéről kijött tíz-tizenkét katona, a férfi közéjük hajtott. Hat katona megsérült, többségük súlyosan. A férfi elmenekült. Azt is azonnal lehetett tudni, hogy a katonák a speciális Őrszem csoport tagjai. Az Őrszemnek egyetlen feladata van: a rendőrség munkáját segíteni, gépfegyverrel járni a fontosabb turistahelyeket és védeni az embereket a terroristáktól.

Az Őrszem tagjai a legjobb katonák közül kerülnek ki, hihetetlenül népszerűek Franciaországban, hiszen tudják az emberek, hogy őket védik. Általában négyes csoportokban járnak a nagyvárosokban és a repülőterekben, és speciális V-alakzatban mennek. Egyik ujjukat mindig a gépfegyver ravaszán kell tartaniuk. Néhány nappal a tavalyi nizzai terrortámadás után (emlékeztetőül, egy dzsihadista 87 embert gyilkolt meg) a 35 fokban, teljes menetfelszerelésben, gépfegyverrel őrködő katonákat a francia emberek a tengerparton ötpercenként tapsolták meg.

Közülük akart meggyilkolni szerda reggel a férfi néhányat (reggel még csak annyit tudtunk róla, hogy egy ismeretlen férfi). Az elmúlt másfél évben egyébként több terrorakció volt az Őrszem katonái ellen.

11.25-kor már ennél többet tudtunk: az AFP közzé tette, hogy hivatalosan átvette a nyomozást és az elmenekült férfi üldözését a Terrorelhárítás. Ettől a pillanattól kezdve a francia állam jogi értelemben terrortámadásként kezelte a reggeli merényletet.

Amikor négy órával később elfogták a terroristát (nem volt természetesen egyszerű, el akarta ütni az igazoltató rendőröket, azok rálőttek), az elfogás ténye ugyan megjelent az egyik magyar propagandaoldalon, a 24-en, de ami a legviccesebb, következetesen gázolónak nevezték. Mintha valaki az Oktogonon a dugóban a fék helyett a gázpedálra lépne és elüt valakit, aki könnyebben megsérül. A terrorelhárító katonák közé hajtó, azokat nyilvánvalóan megölni akaró, majd rendőrökre támadó férfi (egy rendőr súlyosan megsérült) a 24 rendszerében nem terrorista.

Később pedig azt lényegtelen, mellékes körülménynek tekintették, hogy migráns a terrorista, ráadásul egy ideig illegálisan tartózkodott Franciaországban, volt ILE-kartonja is 2009-ben, azaz, egyszer már kiutasították. (Az más kérdés, és ezt egyelőre a francia belügyminisztérium sem tudja, hogy hogyan tudott mégis Párizsban maradni és később tartózkodási engedélyhez jutni.)

Nem nagy ügy a 24 trükközése, persze. Inkább csak az ellenzéki propagandamédiumok helyezkedése miatt érdekes. A 24-ről régóta hallani, hogy a jobbikos Simicska-médiumokkal (Hír TV, Index, stb.) szemben ők a baloldal utasításait fogják követni.

Ehhez a változások már elkezdődtek. Kirúgták a nyár elején az előző főszerkesztőt, aki saját hatalmát úgy próbálta biztosítani, hogy máshonnét elzavart, alkalmatlan emberekkel vette magát körül. Az egyik új vezető a Népszabadság hajdani főszerkesztő-helyettese, aki a kemény, baloldali vonalat képviseli. Jön egy másik vezető is, aki közismerten gyenge kezű, erőtlen, a politikához pedig semmit sem ért. Úgy tudjuk, a 24-nél várható nagy őszi leépítések az ő feladata lesz, legalábbis hivatalosan. A munkamegosztás elég logikus ugyanis. A volt népszabadságos felméri, kik nem állnak be a sorba, kiket kell kirúgni, az álfőnök pedig elvégzi helyette a gyakorlati munkát, a kirúgásokat. És ő továbbra is parádézhat úgymond független újságíróként az ellenzéki tévéműsorokban.

Mindenesetre, érdekes ősze lesz az ellenzéki propagandamédiumoknak.