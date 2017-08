A kormány válasza a Velencei Bizottságnak a felsőoktatási törvényről

A kettős mércét nem szabad elfogadni, a törvényeknek Magyarországon minden felsőoktatási intézményre vonatkozniuk kell, így a Soros-egyetemre és más egyetemekre is – írja közleményében a Kormányzati Kommunikációs Központ, miután a kormány megvizsgálta a Velencei Bizottság véleményét a felsőoktatási törvény módosítása ügyében. A kormány egyébként már több felsőoktatási intézménnyel is sikeresen megállapodást kötött.

A kormány egyetért a bizottsággal abban, hogy a külföldi felsőoktatási intézmények működésének engedélyezése, ideértve a feltételek meghatározását is, minden egyes ország szuverén joga. A külföldi felsőoktatási intézmények alapítására vonatkozó szabályok az európai országokban jelentős eltérést mutatnak, nincsenek európai standardok. Üdvözli azt a megállapítást, hogy a magyar törvényben meghatározott feltételek (nemzetközi szerződés előírása a nem EGT országok vonatkozásában, a székhely szerinti országban való tényleges működés valamilyen formájának megkövetelése, a névazonosság elkerülése vagy a munkavállalási engedély megkövetelése) a jövőre nézve legitimek a magyar törvényhozó részéről.

A kormány ugyanakkor vitatja a Velencei Bizottság azon megállapításait, amely szerint ezeket a követelményeket már működő felsőoktatási intézmények ne lehessen előírni. „Sajnálattal és értetlenül áll a Kormány az előtt a tény előtt, hogy a Velencei Bizottság megállapításainak döntő részét a CEU New York, illetve a Közép-Európai Egyetemre vonatkoztatva alapítja, noha a Velencei Bizottság is elismeri, hogy a törvénymódosítás több Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményt érint. Ebben a kontextusban érdemes megemlíteni, hogy a Velencei Bizottság azt is elismeri, hogy az Európai Felsőoktatási Térségben (EHEA) a CEU New York - Közép-Európai Egyetemhez hasonló, kettős identitással rendelkező felsőoktatási intézmény sehol sem működik." – írja a közlemény.

A kormány szerint a Velencei Bizottságnak az az ajánlása, hogy a már Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményre ne vonatkozzon a jogszabály-módosítás, sérti az Európai Emberi Jogok Egyezményének 14. cikkében deklarált egyenlő elbánás elvét. A kormány minden érintett felsőoktatási intézményt egyenlőként kezel és ennek alapján folytat tárgyalásokat az érintettekkel. „Amint a Velencei Bizottság is elismeri a tárgyalásokra kijelölt magyar munkacsoport komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a tárgyalások sikeresek legyenek, és ahogy azt az előzetes vélemény is elismeri, ennek alapján jött létre a Western Maryland College intézményével a megállapodás."- írja a közlemény.