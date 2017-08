Huszonötezer lakásban nincs áram

A csütörtök este végigsöprő vihar miatt nincs áram sok háztartában a Nyugat-Dunántúlon, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében. A károk elhárításán teljes létszámmal és külsős partnerek bevonásával dolgozik az E.ON- közölte a társaság szóvivője, Egyházi Nikoletta.

A vihar erős széllel érkezett meg csütörtök estére Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megyébe. Az áramszolgáltatás megszűnését az áramvezetékekre kidöntött fák és a leszakadó faágak okozták. Ezen kívül, volt olyan is ahol a szél kidöntötte a villanyoszlopokat.

Egyházi Nikoletta számokban ismertette az áram nélkül maradt háztartásokat: Vas megyében 14 155, Győr-Moson-Sopronban 6228, Zalában pedig 5270 fogyasztónál nincs áram. Elmondása szerint a legtöbb meghibásodás Szombathely és Győr térségében történt.

A hiba elhárításon a katasztrófavédelem is segíti az E.ON dolgozóit, akik még az éjszaka folyamán is dolgoztak. Munkájukat az utakra döntött fák is nehezítették. A szóvivő elmondta, hogy lesznek olyan helyek, ahol akár szombatig is elhúzódhatnak a javítási munkálatok.