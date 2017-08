Az Erzsébet-táborok közelebb hozzák a kárpátaljai embereket

A magyar nyelv tanulását is segítő Erzsébet-táborok arra is lehetőséget teremtenek, hogy Kárpátalja különböző nemzetiségű lakossága közelebb kerülhessen egymáshoz - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken, az Országházban, ahol kétszázhúsz, egy hetet Zánkán töltő ukrán nemzetiségű gyereket fogadott.

A kormány képviselője újságíróknak elmondta, a soknemzetiségű Kárpátalján 150-200 ezer magyar él az ukránok, a ruszinok, a szlovákok és a lengyelek mellett.Ezen nemzetiségeknek történelmileg közös a sorsuk, ezért fontos, hogy megismerjék egymást nyelvét is - fejtette ki a helyettes államtitkár. Hozzátette: az Erzsébet-táborok ebben is segítenek, továbbá a magyar kormány a programmal a kárpátaljai béke megőrzését is támogatja, mivel hallanak "olyan hangokat, amelyek ezt másképp gondolják".