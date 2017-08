Tolmácsokkal szakította meg az együttműködést a Bevándorlási Hivatal

Tíz tolmáccsal megszakította tavaly az együttműködést a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH), mert "helyzetükkel visszaélve megpróbáltak segítséget nyújtani az eljárás alá vont migránsoknak" - írta szombaton a Magyar Idők a Belügyminisztériumra hivatkozva.

A cikk szerint a lap maga fordult a tárcához, mert a Migration Aid International Ltd. egyik vezetője, Aida El-Seaghi is vállal hatósági fordítást. Információik szerint El-Seaghi 2016-ban jelentkezett a Debreceni Törvényszéken, ám foglalkoztatását nem javasolták, mert "komoly kétségek vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy képes lesz-e feladatát pártatlanul ellátni, hiszen a szervezet, amelynek tisztségviselője, nem tesz határozott különbséget gazdasági bevándorlók és menekültek között, támogatja a migránsok befogadását, és 2015-ben kormányellenes tüntetést szervezett - mindezzel pedig, még ha akaratlanul is, de Soros György tervének megvalósulását segíti elő". A Belügyminisztérium leszögezte, hogy egyedi ügyekben nem adhatnak felvilágosítást.

A Magyar Idők megkereste az arab származású nőt is - akit a rendőrség és a BMH egyaránt hívott már fordítani -, ám ő nem kívánt válaszolni.

Aida El-Seaghi a migrációs válság 2015-ös begyűrűzésekor vált ismertté, abban az évben megkapta az év önkéntese díjat is. Ezt az Önkéntes Központ Alapítvány hozta létre, amely - a honlapján fellelhető adatok szerint - a Magyarországi Soros Alapítvány és a Charles Stewart Mott Alapítvány támogatásának köszönheti, hogy 2002-ben megkezdhette működését.