Másodfokú riasztást adtak ki a heves esőzések miatt

A felhőszakadás veszélye miatt másodfokú riasztásokat adott ki több keleti megye járásaira a meteorológiai szolgálat szombaton kora este. Az érintett területeken a következő órákban rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék eshet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint

Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinthetik a másodfokú riasztások.

Szintén a felhőszakadás veszélye miatt Csongrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Szombat este dél felől az ország keleti harmadán, Tiszántúlon egy kiterjedt zivatarrendszer érkezik. A zivatarokat felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30, néhol akár 40-50 milliméter csapadék), viharos (helyenként 70-80 kilométer/óra körüli) szél, jégeső kíséri.

Este, késő este néhol heves zivatar is kialakulhat, akár 90 kilométer/órát meghaladó széllel és nagy méretű jéggel. Az éjszakai órákban további intenzív csapadék (eső, zápor, zivatar) várható a keleti országrészben, így összességében több helyen is hullhat 20-50 milliméternyi csapadék.

Vasárnap reggeltől az Alföldön, északkeleten is fokozatosan gyengül a csapadék intenzitása.

A heves zivatarok veszélye miatt Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Kitértek arra is, hogy a Dunántúli-középhegység, a Balaton, Pest megye térségében szombaton az északnyugati szelet kísérő legerősebb széllökések helyenként 60-70 kilométer/óra körül alakulnak.

Késő este, éjszaka a Zemplén, Bodrogköz, Nyírség tájain az északkeleti szél fokozódhat viharossá.

Vasárnap a nap második felében a Dunántúlon és északkeleten is fokozatosan veszít erejéből a szél.

A viharos szél veszélye miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

A meteorológiai szolgálat azt írta, vasárnapra keleten is megszűnik a hőség. Az előrejelzés szerint reggel még várható eső, helyenként zivatar, aztán hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, délután egyre kevesebb helyen várható csapadék. A szél viszont továbbra is sokfelé erős, helyenként viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-19 Celsius-fok között alakul. A nappali maximumok általában 21-27 fok között várható, de északkeleten, keleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.