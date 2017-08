Habár Csónakázó-tónak hívják a kőszegi tavat, nevével ellentétben sem csónakázni, sem úszni nem lehet. A horgászt figyelmeztették a veszélyre, mégis beúszott az etetőjéért. A fuldoklót sokan a partról nézték, azt hitték, hogy csak viccel.



Nem véletlenül nem lehet úszni ebben a tóban. A közepe nagyon mély és hideg is, a szélén meg ki tudja, mennyire iszapos. Többször is elmondtam, hogy ne menjen be érte, nem ér annyit egy 500 forintos sz#r. Már el is feledkeztem róla, amikor észrevettem, hogy félmeztelenül áll a tó szélén. Odakiáltottam neki, hogy ne menj be érte, de nem hallgatott rám – mondta a Nyugat.hu-nak az egyik szemtanú, az a horgász, aki megpróbálta lebeszélni a férfit, hogy beússzon az etetőért.

„Tudtam, hogy nagy a baj, de azt is, hogy a saját életem is veszélybe kerülne, ha bemennék. Lehet, hogy a közeléig sem jutnék el és én is elmerülnék. Ezt nem kockáztattam meg. A családom vár otthon" – folytatta.

A partról többen azt hitték, a segítségért kiabáló horgász csak bohóckodik. Mire rájöttek, hogy nem viccből kapálózik, már túl késő volt.

A portál emlékeztetett, néhány éve egy nő megpróbált kimenteni egy öngyilkos férfit a Csónakázó-tóból. Mindketten megfulladtak.