A Magyarok kenyere jótékonysági program augusztus 20-i központi - számos programot kínáló - pécsi ünnepségének házigazdája Sebestyén Márta népdalénekes lesz. Az ünnep lelkiségét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes biztosítja - tudatták a szervezők.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., a ZSÖK közleménye szerint a pécsi Sétatéren 11 órakor kezdődő programok között jótékonysági akció, gyermekfoglalkozások és a Ghymes együttes koncertje is szerepel. Mint felidézték, a Magyarok kenyere program 2011-ben indult Pécsről és mára Kárpát-medence méretűvé nőtte ki magát. A nemzeti összefogással összegyűjtött búza évről évre egyre több rászoruló gyermek és felnőtt életét segíti. Vasárnap Kajtár Edvárd, a pécsi székesegyház plébánosa áldja meg az összmagyar lisztből sütött nagykenyeret. Beszédet mond Páva Zsolt polgármester, Korinek László jogászprofesszor, a Magyarok kenyere mozgalom elindítója és Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az eseményen fellép Tolcsvay László zeneszerző-előadóművész, a Misina néptáncegyüttes és a Sárarany népzenekar. Idén is meg lehet kóstolni a jótékony céllal készített Magyarok kenyere-kiscipókat, amelyeket a Pécsi Jótékony Nőegylet kínál adomány fejében - írták. A gyermekeket délután zenés program várja az ÜnnepKörSzín Társulat előadásában. Az ünnepet a Ghymes együttes Kézfogás című koncertje zárja a Sétatéren este fél kilenctől. A ZSÖK kitért arra is, hogy vasárnap a pécsi székesegyház ingyenesen látogatható 9 és 11 óra között, illetve délután fél kettőtől 15 óráig. A Pécsi Egyházmegye 18 órától ünnepi szentmisére várja a hívőket a bazilikába. A Magyarok kenyere programban már több mint 500 tonna búza gyűlt össze az ország valamennyi megyéjéből és a határon túlról - jelentette be vasárnap Korinek László, a program elindítója a Veszprém megyei Nemeshanyban, ahol összeöntötték az ünnepi kenyérhez a felajánlott gabonát. Sok helyen még folyik az aratás, ezért az idei felajánlás mennyisége még nem végleges - hívta fel akkor a figyelmet. A liszt és kenyéradomány mintegy 80 ezer nehézsorsú gyermekhez jut majd el, több mint 130 szervezet segítségével, és ebből sütik majd az ünnepi kenyeret is a Somogy megyei Nagybajom községben - közölte.