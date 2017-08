Balog Zoltán: Megoldjuk a Snétberger-központ helyzetét

Minden jogi segítséget megadunk a Snétberger-központnak, nem fogjuk hagyni, hogy ez a módszer és a teljes oktatási infrastruktúra tönkremenjen - mondta Balog Zoltán az Origónak. Az emberi erőforrások minisztere azt mondta, hogy a központ most is zökkenőmentesen működik, de a félelem és bizonytalanság nem tesz jót a pedagógiai munkának, a támadással okozott szükséghelyzetet heteken belül lezárják. Az ügy lényege, hogy a Snétberger-központ korábbi igazgatója 85 millió forint értékű szellemi termékként regisztráltatta a hátrányos helyzetű roma fiatalok mentorálására használt módszert. A kirúgott menedzser szellemi tulajdon jogosulatlan használatára és egyéb sérelmekre hivatkozva összesen 145 milliós fizetési meghagyást küldött az iskolának.A végrehajtó viheti a roma zenei tehetségek felkarolására létrehozott iskola értékes zongoráit, hangtechnikai felszerelését is.