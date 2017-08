Ismét megijedt a választóktól az ellenzék

Kiváló lehetőség lett volna az ellenzéki pártok számára, hogy felmérjék az erejüket hét hónappal az országgyűlési választások előtt a szeptember 10-i paksi időközi választáson, azonban a Fideszen kívül egyetlen nagyobb párt sem indul. Bár az MSZP korábbi képviselője függetlenként elindul, de a szavazólapon nem találkozhatnak majd a választók a szegfűvel. Ahogyan a Jobbikkal és a paksi bővítést élesen ellenző pártokkal sem.

A Fidesz-KDNP-t leszámítva egyetlen mérhető támogatottsággal rendelkező párt sem állított jelöltet a szeptember 10-i paksi polgármester-választásra. A Tolna megyei városban Süli János tárca nélküli miniszterré való kinevezése miatt kell az urnákhoz járulniuk a választóknak. A voksolás hét hónappal a parlamenti választás előtt kiváló erőfelmérő lett volna a nagyobb ellenzéki pártok számára, de úgy döntöttek, hogy nem kívánnak ringbe szállni.

A független szocialista

A voksoláson négyen indulnak. Szabó Péter, a Fidesz-KDNP és Paksi Lokálpatrióták Egyesületének a közös jelöltje. Szabó Péter egy tavalyi megnyert paksi időközi választás után lett alpolgármester. A politikus akkor a szavazatok több mint 48 százalékával diadalmaskodott. Mezősi Árpád független jelölt, Kerezsi László a Magyar Munkáspárt, míg Medveczki Zoltán a Magyar Környezetvédők Pártjának a jelöltje.

Mezősi Árpád bár függetlenként indul, de Heringes Anita, az MSZP országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy pártja támogatja a politikust. A szocialista vezetők közül eddig egy sem ment le Paksra kampányolni Mezősi mellett, aki egyébként 2006-2010 között volt szocialista képviselő a helyi testületben. Mindennek ellenére Mezősi most inkább függetlenként indul, szocialista logó nélkül. Pedig a tavalyi időközi választáson Mezősi még vállalta az MSZP logóját. Akkor még jól is szerepelt, több mint 35 százalékot kapott, ami többszöröse a szocialista párt országos támogatottságának.

Az atomerőmű ellenzői nem indulnak

A Jobbik ismét távolmarad a választástól, aminek az egyik oka az lehet, hogy mivel a pártvezetés nem érzi úgy, hogy a város nyerhető lenne, ezért inkább nem indulnak el. A tavalyi időközi választáson egyébként 13 százalékot kapott a párt jelöltje. A magát kormányváltó erőként aposztrofáló párt számára nagyon rosszul jönne egy gyenge eredmény, mivel így még kevesebben hinnék el róluk, hogy képesek leváltani a jelenlegi kabinetet. A párt ezért nem indult el a tavaszi zuglói időközi választáson sem. Józsefvárosban indultak, de ott még hat százalékot sem sikerült szerezniük. Az utóbbi eredmény pedig távol van egy választási győzelemtől.

A voksolás egyik legnagyobb érdekessége, és a mai ellenzéki pártokra nagyon jellemző momentum, hogy egyetlen olyan alakulat sem indul el, akik 2014 óta élesen támadják a paksi atomerőmű bővítését. Az LMP, az Együtt és a Párbeszéd nevezetű alakulat minden fórumon elmondja, hogy nem kérnek a bővítésből, több népszavazási kérdést is benyújtottak, és ígérik, kormányra kerülve mindent megtesznek a beruházás ellen. Ilyen politikai múlttal érthetetlen (vagy bizonyos szempontból érthető), hogy miért nem indítanak jelöltet a Tolna megyei városban.

Pár szavazatban bíznak a törpepártok

Már nem okoz meglepetést, hogy a Thürmer Gyula vezette Munkáspárt elindul. Az utóbbi hónapokban gyakorlatilag az összes időközi voksoláson ringbe szálltak, így Paksot sem hagyják ki. Általában pár szavazatot szoktak kapni, most a település méretéből adódóan ennél kicsit többet szerezhetnek. Elindul a Magyar Környezetvédők Pártja, amit egyébként még 1989-ben alapítottak. A párt úgy tűnik, erőteljesen készül a jövő évi választásokra, mivel a múlt hétvégi ácsteszéri időközin is elindultak. Igaz, a Komárom-Esztergom megyei településen nulla szavazatot kaptak. Szeptember 10-én Paks mellett az algyői időközin is megméretkeznek.

Pakson az eddigi polgármester-választásokon nem sok babér termett a baloldalnak. 1990-ben még a képviselők maguk közül választották a település vezetőjét, és teljes jobboldali összefogás mellett Bor Imre vezette a várost négy éven keresztül. 1994-ben Herczeg József, a Paks Városért Mozgalom színeiben diadalmaskodott a már közvetlen választáson. 1998-ban Bor visszaszerezte a város irányítását, a Fidesz-MPP-MDF-SZDSZ-Paksi Polgári Kör támogatásával. 2002-2014 között Hajdú János a Fidesz-MDF, majd Fidesz-KDNP színeiben irányított az atomvárost. Süli János 2014-ben diadalmaskodott, és egészen 2017 májusáig vezette a várost.