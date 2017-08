További tíz metrómegállóban lehet lift

További tíz megállóban terveznek lifteket felszerelni a 3-as metróvonalon - olvasható Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkárának kedden a parlament honlapján megjelent írásbeli válaszában.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a jobbikos Vágó Sebestyén írásbeli kérdésére válaszolva kiemelte: a 3-as metróvonal felújítása során a szakemberek részletesen vizsgálták az akadálymentesítés lehetőségeit. A teljes körűen akadálymentesíteni kívánt állomásokat egy komplex mutató alapján, az utasforgalmat, a felszíni alternatív közlekedési útvonalakat és az elérhető közintézményeket figyelembe véve választották ki.

Az aktuális tervek szerint a már jelenleg is felvonóval rendelkező két megálló (Árpád híd, Kőbánya-Kispest) mellett a rekonstrukciót követően további tíz megállót fognak lifttel felszerelni - írta Fónagy János.Kitért arra is, hogy a rekonstrukció ideje alatt a tárca és a főváros arra törekszik, hogy a "felszíni forgalmi rendszer optimalizálásával" a mozgáskorlátozott utasok számára is elérhetővé és megközelíthetővé váljon valamennyi metróállomás.

A fejlesztésekkel még nem érintett állomások jövőbeni akadálymentesítését kiemelt feladatként kezeli a minisztérium - szögezte le Fónagy János.