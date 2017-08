Semmibe veszi Botkát a fővárosi MSZP

Botka László akaratával nyíltan szembefordulva most már hivatalosan is a balodali összefogást pártoló Kunhalmi Ágnes lett a szocialisták budapesti választási bizottságának vezetője. A Magyar Idők elnökségi forrásai szerint a pártban lelkesen fogadták a fejleményt, és sokan abban reménykednek, hogy a példa országszerte ragadós lesz - írja a lap. Ez pedig Botka közelgő bukását jelzi.

Hiába javasolta Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje, hogy Tóth József XIII. kerületi polgármester vezesse a párt budapesti kampányát, a szocialisták fővárosi szervezete hétfőn egyhangú szavazással felállította a budapesti választási bizottságot, amelynek elnöke Kunhalmi Ágnes lett.



Kunhalmi a DK-val, a PM-mel és az Együttel is összefogna

A Gyurcsány Ferenchez közel álló Nyugatifény.hu blog közzé is tette a budapesti párttanács üléséről szóló jegyzőkönyvet, amely szerint a kampányfőnöki teendőket Őrsi Gergely látja el, a bizottságban pedig helyet kapott Hatvani Csaba, Horváth Csaba, Havas Szonja, Kiss László, Lukóczki Károly és Szenteczky János.

A dokumentum szerint Kunhalmi Ágnes a párttanács előtt arról beszélt, hogy várakozása szerint legalább nyolc országgyűlési mandátum elnyerését reméli Budapesten, amelybe beleértendők a DK, a PM és az Együtt képviselői is. Ha pedig Budapesten még karácsony előtt létrejön az összefogás, 12 helyet is el tud képzelni. Zárszavában Kunhalmi persze nyugtatta a jelenlévőket, hogy Botka Lászlóval és Tóth Józseffel is részletesen egyeztetett, az összefogásról szóló mondatok azonban nyilvánvalóan nagy pofont jelentenek az MSZP miniszterelnök-jelöltjének.

A Nyugatifény által közzétett jegyzőkönyvről a Magyar Idők szocialista elnökségi forrásai azt mondták, hogy az nem eredeti ugyan, de a tartalma a valóságot tükrözi, a fővárosi szocialisták egyöntetűen az összefogás mellett állnak.

Hangsúlyozták, a budapesti választási bizottság névsora a fővárosi MSZP elitjét sorakoztatja fel, így aligha érvényesülhet az akarata annak, aki változtatni akarna rajta.

Botka bajban

A lap információi szerint a pártban lelkesen fogadták a fejleményt, és sokan abban reménykednek, hogy az összefogás melletti példa országszerte is ragadós lesz. Erre van is esély, a Magyar Idők információi szerint a fővárosi MSZP mellett minden fontos megyei szervezet is a baloldali pártokkal, ezen belül leghangsúlyosabban a Gyurcsány Ferenc vezette DK-val való összefogás pártján áll.