Horváth Remény: A megelőzéshez szabadidő kell

Horváth Remény, a Széchenyi gyógyfürdő főorvosa a nappali kórház intézményéről beszélt, valamint a megelőzés fontossága is szóba került a HETI TV Pirkadat című műsorában.

A nappali kórházban mozgásszervi bántalmakkal rendelkező betegeket kezelünk, ám itt nincs éjszakai kórházi ellátás, nincs étkezés, a betegek a gyógyszereiket maguk hozzák, a bent töltött fél nap alatt olyan kezeléseket kapnak, amelyek a mozgásszervi és belgyógyászati diagnózisuknak megfelelő - mondta Horváth Remény.

Arról, hogy milyen kezeléseket kapjanak, a reumatológus és fizikoterápiás kollégákkal együtt döntünk, azaz részletes vizsgálat, hozott leletek alapján egyénekre szabva döntünk a kezelésekről. Természetesen amellett, hogy mi mozgásszervi betegeket kezelünk, akik ilyen diagnózisokkal érkeznek, sajnos van elég sok egyéb betegség is - tette hozzá.

"Pontosabban fogalmazva, mi egészségben károsodott betegeket kezelünk, a meglévő betegségek gyógyítása a célunk, mellette pedig más betegségek megelőzése, ezt hívjuk másodlagos prevenciónak. Kezeljük a betegeket, van gyógytorna, terápia, gyógyfürdő, masszázs, szénsavas kádfürdő, iszapkezelés, de mellett van még – többek között – diétás tanácsadásunk is, valamint a gyógyvizek fogyasztására is felhívjuk a figyelmet. Mondhatom, minden lehetőség a rendelkezésünkre áll és így, ha mindent sikerül rendezni, a lelki egyensúly is helyreáll a betegeinknél."

