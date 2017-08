Több mint 150 tűzijáték lesz huszadikán

Az államalapítás ünnepén országszerte több mint százötven olyan tűzijátékot terveznek, amelyek megtartása engedélyhez kötött - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerda délután az MTI-vel.

A tűzoltók nemcsak a rendezvények előzetes tervét, hanem a pirotechnikai eszközök biztonságos telepítését, a biztonsági távolság betartását és a menekülési útvonalakat is ellenőrzik - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményében.



Budapesten idén a múlt évhez képest más helyszínekről lövik fel a pirotechnikai eszközöket: a Dunán a Lánchíd és a Margit híd között három uszályról, valamint a Lánchíd északi oldaláról.

A több ezer bomba, római gyertya, mozsár és egyéb pirotechnikai eszköz tűzvédelmi szempontból biztonságos felhasználását a helyszínen összesen 70 tűzoltó biztosítja 16 technikai eszközzel.

A Duna érintett szakaszán három rohamcsónak és a Szent Flórián tűzoltóhajó is végig készenlétben lesz.

Az OKF közlése szerint szakembereik a központi állami ünnepségsorozat valamennyi helyszínét előzetesen bejárják, megvizsgálják a menekülési útvonalakat és a vízlelőhelyeket is. Az ünnepi rendezvénysorozat biztonságos lebonyolítása érdekében - különös tekintettel az esti tűzijátékra - most is működik az operatív törzs, amelynek a katasztrófavédelem egy tisztje is tagja lesz.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy mielőtt elindulna az ünnepi rendezvényekre, tájékozódjon az időjárási előrejelzésről, illetve az érvényben lévő vagy várható meteorológiai riasztásokról, a rendezvényen pedig minden esetben tartsa be a szervezők és a hatóságok utasításait.