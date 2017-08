Milliókkal próbált megvesztegetni egy ügyvédet

Az ügyvédnek szökésre kellett volna rábeszélnie az ügyfelét, hogy utána dokumentumokat vigyen külföldre - közölte a Fővárosi Főügyészség.

Először jogi tanácsért kereste fel az ügyvédet a férfi. Tisztában volt vele, hogy egy gyilkossági kísérlettel meggyanúsított ember védője, és azzal is, hogy a gyanúsított most is házi őrizetben van.

J. Róbert a tanácsadás után megpróbálta rábeszélni az ügyvédet, hogy vegye rá a védencét a szökésre, szedje le a lábáról a nyomkövetőt és vigyen Pintér Sándor belügyminiszterrel kapcsolatos dokumentumokat külföldre.

Az ügyvéd visszautasította a kérést. Ekkor J. Róbert

húszmillió forintot ajánlott fel neki,

ha esetleg mégis sikerülne rábeszélnie a szökésre.

A Fővárosi Főügyészség a jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő férfival szemben bírósági eljárásban elkövetett vesztegetés miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra.