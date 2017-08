A szülők pénzelik a Momentum fiataljait

„Mintha rossz tanácsadókra hallgatnának a párt vezetői" – röviden így fogalmazott a Figyelőnek a Momentummal kapcsolatban egy, a szervezethez egykor közel álló forrás. A Momentum párttá alakulása óta eltávolodó korábbi támogató szerint az utóbbi időben „túlságosan agresszív lett a fellépésük", ezért szemléli kritikusan a korábban számára reményt adó politikai formációt.

Egy hét alatt ketten is távoztak a márciusban párttá alakult Momentum elnökségéből. Pottyondy Edina személyes okokra, míg Kádár Barnabás belső feszültségre hivatkozott, azonban a lemondás pontos okait egyik ifjú politikus sem részletezte.

A ma megjelent Figyelő hetilapnak egy, a szervezethez egykor közel álló forrás a belső feszültségekről nyilatkozott, aki saját bevallása szerint a mindenkinek beszólogató, kioktató hangnem miatt" távolodott el a szervezettől. Példaként emlegette a trágár nyilatkozati stílusáról ismert Soproni Tamás elnökségi tag facebook-bejegyzéseit vagy a pártelnök Fekete-Győr András Origo szerkesztőségében történt kéretlen látogatását.

A Figyelő forrása a párt anyagi lehetőségeiről is beszélt és azt is elárulta, hogy miért nem jelentett problémát a bodajki Nyitás Fesztivál 12 millió forintos vesztesége. A Momentum pénzügyeire is rálátó forrás szerint ugyanis a főként fiatalokból álló párt tagságának szülei nagyobb összegű pénzadományokkal fektetnek gyermekük jövőjébe.

De a veszteségek finanszírozását segítik azok a milliárdos befektetők is, akikről korábban már beszámolt a sajtó: Bojár Gábor, a Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő vállalat alapítója és Raskó György egykori MDF-es, majd MDNP-s nagyvállalkozó is pénzzel támogatta a politikai vállalkozást.