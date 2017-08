Újabb piszkos dolgok derültek ki Gyurcsány és Botka ügyvédjéről

Úgy kívánt jogellenesen piaci előnyt szerezni a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt., hogy az iskolaszövetkezeti diák tagok nevén valójában azok szüleit foglalkoztatta. Így a szinte teljes köztehermentesség miatt a teljes közteherrel számítandó munkaerő-kölcsönzési díjnál sokkal alacsonyabb áron tudott felnőtteket kölcsönözni a megbízóknak. A szombathelyi baloldal előzetesben ülő vezetője azt is bebiztosította, hogy egy lebukás esetén ne őt, hanem a szövetkezeti vezetőket vegyék elő a hatóságok.

Fény derült a Czeglédy Csaba által vezetett iskolaszövetkezetek újabb trükkjére, amivel jelentős pénzektől fosztották meg az államot az elmúlt években. Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt), szombathelyi önkormányzati képviselőt június közepén helyezték előzetes letartóztatásba. A gyanú szerint Gyurcsány Ferenc és Botka László jogi képviselője, aki egy diákmunkásokat közvetítő, szombathelyi székhelyű gazdasági társaság vezetője, társaival együtt egy többszintes céghálót működtetett, hogy így kerüljék el a közterhek megfizetését. A bűncselekmények következtében az állami költségvetést több mint hárommilliárd forintos vagyoni hátrány érte.

Megdőlt a korábbi teória

Az Origo információi szerint több diák elárulta, mi volt az oka annak, hogy nem a Czeglédy által vezetett Human Operator Zrt. alvállalkozóiként létrehozott iskolaszövetkezetek, hanem maga a Human Operator Zrt. került mindig fővállalkozóként jogviszonyba a piaci megbízókkal. Korábban arról voltak hírek, hogy csak azért szegték meg Czeglédyék 2011-től a munka törvénykönyvében, 2016-tól pedig a szövetkezeti törvényben rögzített háromoldalú jogviszonyt (megbízó-iskolaszövetkezet-iskolaszövetkezeti diák tag), mert a Human Operator Zrt. így elvette az iskolaszövetkezetektől a bevétel minimum 20-30 százalékát. Ezzel pedig arra kényszerítette őket, hogy ne fizessenek áfát, személy jövedelemadót és helyi iparűzési adót, és végül ne fizessék ki a beborulásuk pillanatában az iskolaszövetkezeti tag diákokat sem.

Több diák elmondása alapján most kiderült, hogy a Human Operator egy komoly megbízói ügyfélkörrel rendelkező munkaerő-kölcsönző cég volt. Éppen ezért a munkaerő-kölcsönzés piacán a 2008-as válság miatt úgy kívánt piaci előnyt szerezni, hogy az iskolaszövetkezeti diák tagok nevén valójában azok szüleit foglalkoztatta. Így iskolaszövetkezeti díjszínvonalon (amely a szinte teljes köztehermentesség miatt sokkal alacsonyabb a teljes közteherrel számítandó munkaerő-kölcsönzési díjnál) tudott felnőtteket kölcsönözni a megbízóknak.

Így védték magukat Czeglédyék

Így most fényt derült arra, is, hogy miért vállalták be a Human Operator Zrt. megbízói a törvényben rögzített háromoldalú jogviszony jogellenes négyoldalúvá alakítását. Kiderült az is, hogy az összes többi iskolaszövetkezettel ellentétben a Human Operator Zrt. miért tudott olyan iskolaszövetkezeti megbízásokat elvállalni, amelyek nagy létszámban, hétköznap délelőtti iskolaidőben kértek rengeteg diákot. Így papíron ezen időszakban nem az iskolaszövetkezeti diák tagok, hanem azok szülei végezték el a Human Operator Zrt. alvállalkozóiként létrehozott iskolaszövetkezetek megbízásait.

Az egész modell abból a szempontból is védve volt, hogy esetleg egy ellenőrzésen lebukik az iskolaszövetkezet, akkor mindezért a büntető- és adójogi felelősség ezen érintett iskolaszövetkezetek vezetőit terheli. Ők állhatnak bíróság elé, ők felelnek teljes vagyonukkal az iskolaszövetkezetenkénti sok száz millió forintos adóhiányért. Czeglédyék ezen trükkje mérhetetlen cinizmusról árulkodik, mivel ezen iskolaszövetkezeti vezetők felkészületlen, óvatlan és természetesen vagyontalan diákok voltak. Az eljárás végén a NAV soha nem tudja behajtani a be nem fizetett sok száz milliós adót, és a hatályos jogszabályok szerint Czeglédyék helyett mehetnek a börtönbe.

A börtönből is üzent

Mint arról az Origo elsőként beszámolt, az előzetesben ülő Czeglédy Csaba által kifizetetlenül hagyott diákok követeléseinek engedményezés útján, névértéken, azonnali kifizetéssel való megvásárolását javasolta a károsultak képviseletét ellátó DiákÉsz a Human Operator Zrt.-nek. Úgy tudjuk, Czeglédy, aki a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó Human Operator igazgatósági elnöke, ajánlatot tett a DiákÉsz elnökének, hogy ügyvédi letétben történjen meg az elmaradt fizetések teljesítése, de a DiákÉsz nem ebben látja a jogi vita megoldását. Jelenleg már tizenegy ember van előzetesben a Czeglédy-üggyel összefüggésben.

Több millió forintot keres még mindig Czeglédy

Behúzott diákmunkások ezrei, hárommilliárd forintnyi elcsalt adó, aranytömbök egy osztrák széfben - csak néhány címszó Czeglédy Csaba szocialista (pontosabban MSZP-DK-Együtt) politikus példaértékű közéleti tevékenységéből. Korábban arról is beszámoltunk, hogy „Gyurcsány és Botka ügyvédje" hiába van két hónapja előzetes letartóztatásban, a szombathelyi önkormányzat továbbra is utalja neki a képviselői fizetését. És még mindig tudjuk fokozni: Czeglédy friss vagyonnyilatkozatából ugyanis az is kiderült, hogy bár a Human Operator a néhány száz forintos órabért is sajnálja a diákoktól, ő maga havi bruttó 2,4 millió forintos fizetést tesz zsebre a cég elnökeként, amelyet egy S8-as Audi luxusautóval is megfejelt.

Mint arról korábban a Magyar Idők beszámolt, nem tudja behajtani a diákok pénzét Czeglédy Csaba cégeitől a DiákÉsz, mivel az adóhatóság hárommilliárdos követelése megelőzi azt, és a csaláson kapott Human Operator Zrt. és kapcsolt vállalkozásainak vagyona nem nyújt erre fedezetet. Eddig 150 károsult diák vette igénybe a DiákÉsz ingyenes jogsegélyét, ám a károsultak száma meghaladja az ezer főt, a követelésük mértéke pedig megközelíti a százmillió forintot.