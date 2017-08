Ikreket hazudott, hogy pénzt szerezzen

Egy tatabányai nő azt hazudta külföldi párjának, hogy ikreket vár, azért hogy pénzt tudjon kicsalni tőle. Vádat emeltek ellene - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.

A 41 éves tatabányai nő még 2015-ben ismerkedett meg a külföldi férfival, akivel egy rövidebb időt el is töltöttek együtt. A férfi hazautazása után a nő azt állította, hogy állapotos, méghozzá ikreik lesznek. Ultrahang-felvételeket és leletek is küldött bizonyítékul a férfinak, akitől két havi rendszerességgel pénzt is követelt.

A hitelesség kedvéért tovább játszotta játékát. Képeket is küldött az állítólag megszületett gyerekekről.

A férfi naivan elhitte a nő meséjét és többször is utalt neki támogatás a gyerekek eltartására. A pénz mellett még egy ikerbabakocsit is küldött neki.

A nő ellen most csalás és kisebb kár okozása miatt vádat emeltek.