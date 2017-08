Kiterjesztett valóság és űrutazás a Futurában

A kiterjesztett valóság technológiájával legalább tíz védett állatfajt ismerhetnek meg a látogatók a mosonmagyaróvári Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontban.

A kiterjesztett valósággal ellátott kiállítást a látogatók szeptember 17-ig tekinthetik meg. Ezúttal elengedhetetlen az okostelefon használata, ugyanis egy alkalmazás segítségével lehet megismerkedni a barnamedvék, teknősök, jegesmedvék, denevérek, hódok, tigrisek, pandák, farkasok és hópárducok életével.

Horváthné Pákozdi Emese, az intézmény vezetője elmondta, hogy a szigetközi védett állatfajokról szeretnének egy állandó tárlatot is létrehozni, ehhez a tervek már elkészültek.

Az élményközpontban különböző természeti jelenségeket mutatnak be, 2000 négyzetméteren a négy őselem - a víz, a föld, a levegő és a tűz - titkait is fel lehet fedezni. És akár virtuális űrutazáson is részt lehet venni.