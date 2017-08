Mesterházy Simicskának és a Jobbiknak udvarol

Molnár Zsolt után Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke és miniszterelnök-jelöltje fogalmazott meg nyilvánosan éles kritikát Botka Lászlóval szemben Gyurcsány Ferenc kapcsán. Mesterháy célja, hogy a 2018-as választásokon a lehető legbiztosabb pozíciókat szerezze meg, ezért is vállalhatta föl a konfliktust a szegedi polgármesterrel. A volt pártelnök ezzel párhuzamosa pedig nem meglepő módon békejobbot nyújtott Simicska Lajosnak, az álbaloldali fordulat ellenére antiszemita botrányokkal teli Jobbik finanszírozójának is.

Gyurcsány Ferenc demokrata - mondta az Egyenes Beszédben az MSZP korábbi elnöke, Mesterházy Attila, természetesen annak tudatában, hogy ezért vitába keveredhet Botka Lászlóval. A korábbi MSZP-kormányzásról annyit mondott: „rosszul kormányoztunk", majd hozzátette: „sokszor közösen rontottunk el dolgokat". Itt a volt miniszterelnökre, Gyurcsány Ferencre utalt.

Simicska és Ron Werber is besegíthet

Az MSZP korábbi elnöke és frakcióvezetője megerősítette a műsorban, hogy a szocialisták választási kampányát ismét segítheti Ron Werber. Mesterházy szerint az izraeli kampányguru jól ismeri a hazai viszonyokat és a szocialista pártot, a tapasztalata nagyon hasznos lehet a 2018-as választáson az MSZP-nek. A szocialista politikus arról is beszélt: noha korábban közellensége volt Simicska Lajos az MSZP-nek, most lehetnek közös érdekek az üzletemberrel.

Folytatódó belháború

Mesterházy nyilatkozata egy újabb fejezetet nyithat az MSZP-n belüli belháborúban. A legutóbbi viták akkor kaptak lángra, amikor Botka és Molnár Zsolt különbözött össze. Nem tűröm az árulást – mondta még július végén Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje reagálva Molnár Zsolt kijelentésére. A nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke ugyanis arról beszélt: hagyni kellene, hogy az LMP önállóan indulhasson és az MSZP nem vitathatja el, hogy Gyurcsány Ferencnek, a DK elnöknek a parlamentben a helye.Később azonban baráti hangulatúnak nevezte Molnár Zsolt szocialista elnökségi tag az MSZP miniszterelnök-jelöltjével folytatott megbeszélést. A politikus a párt egységét és demokratikusságát hangsúlyozta, hozzátette, Botka Lászlóval ugyan másként látnak kérdéseket, de ezt a jövőben nem a nyilvánosság előtt kívánják megvitatni. Ekkor úgy tűnt elülnek a viharok az MSZP-ben.

Azonban a budapesti pártszervezeten egyelőre nem tudta keresztülverni az akaratát Botka, mivel a miniszterelnök-jelölt akaratával nyíltan szembefordulva a balodali összefogást pártoló Kunhalmi Ágnes lett a szocialisták budapesti választási bizottságának vezetője. A Magyar Idők elnökségi forrásai szerint a pártban lelkesen fogadták a fejleményt, és sokan abban reménykednek, hogy a példa országszerte ragadós lesz. Ez pedig Botka közelgő bukását jelzi.

Újabb frontot nyitottak Botka ellen

Mesterházy Attila mostani nyilatkozata újabb hadüzenet Botkának. A volt pártelnök célja, hogy emberei minél több egyéni választókerületben legyenek közös jelöltek, mivel így jóval több esélyük van a mandátumuk megtartására, mintha önállóan indulnának. Mesterházy a veszprémi választókerületben indulna, míg legfőbb bizalmasa, Velez Árpád Dunakeszin. Mesterházy abban is bízhat, hogy ambíciói támogatást kaphatnak az MSZP-ban a Botkával szembenállók körében. A mostani nyílt állásfoglalással úgy tűnik, a volt pártelnök is harcba száll a szegedi polgármesterrel szemben, így Botka még nehezebb helyzetben van, mint a hónap elején.

Ráadásul kevesebb mint nyolc hónappal a parlamenti választás előtt a párton belüli hangulatot tovább ronthatja, hogy június után tovább csökkent az MSZP támogatottsága, a Fidesz pedig ismét növelte szavazóinak számát – derült ki a Republikon Intézet közvélemény-kutatásából. A szocialista párt a teljes népességben már csak 8, a pártválasztók között 15 százalékon áll, ez egy, illetve két százalékponttal kevesebb, mint júniusban. A felmérés alapján a teljes népesség 38 százaléka Orbán Viktort választaná miniszterelnöknek, míg az immáron saját pártjának egy részével is hadban álló Botka Lászlót csak 16 százalék.

Mesterházy a Jobbik felé nyitott

Mesterházy a Jobbik felé is kinyújtotta a karját azzal, hogy a párt finanszírozójának békejobbot nyújtott. Valóban Mesterházynak és embereinek még több esélye lenne a sikerre, ha a Jobbik is támogatná őket. Az MSZP és a Jobbik közeledése egyébként már nemcsak a színfalak mögött zajlik. Valamilyen kifürkészhetetlen oknál fogva Vona Gábor és Botka László is meglátogatta a Jobbik és a baloldal közös támogatását bíró, elviekben "független" siófoki polgármestert, Lengyel Róbertet.

Mint ismert, a városvezető korábban belépett a Jobbik korrupcióellenes munkacsoportjába, és Facebook-oldalán rendszeresen oszt meg a Jobbikkal szimpatizáló online tartalmakat. Mi több, a polgármester kedvelt oldalai között nemcsak a Jobbik és az MSZP, hanem a DK helyi szervezete is megtalálható.