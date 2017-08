Békés ünnep az ország tortáival és Szent István-napi kenyérrel

Magyarország tortáit, a Balatoni habos mogyorót, a cukormentes Pöttyös Pannit és a Szent István-napi kenyeret is megkóstolhatták az érdeklődők vasárnap a Magyar Ízek Utcájában. Békésen zajlik az államalapítás ünnepe.

Édes élet, cukormentesen is

A Várkert Bazár előtt az utcán kígyózó sorban haladva lehetett bejutni az épületbe, ahol a tortaszeleteket vásárolhatták meg a látogatók. A Balatoni habos mogyorót a budapesti Horváth Cukrászda Kft. által működtetett Sugar! Design Cukrászda cukrásza, Vaslóczki Orsolya készítette.

A torta mogyorós habtészta alapú, mogyorós roppanós tésztával, feketeribizli-zselével, tejcsokoládés karamellhabbal és mogyoróhabbal készült. A dél-balatoni mogyorót felhasználó édesség receptje az év végén lesz nyilvános, addig csak a cukrász ipartestület tagjai készíthetik el.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által meghirdetett Magyarország Cukormentes tortája verseny élén végzett Pöttyös Panni tortát Varga Margit, a budapesti Zazzi Cukrászda cukrásza alkotta meg. A torta nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet.

Szent István-napi kenyér, csipetnyi rozsliszttel

A Szent István-napi kenyeret, amely az idén a Kurdi Family Kft. Görböc terméke lett, ugyancsak az Ízek Utcájában mutatták be először a nagyközönségnek. Az illatozó pékáruhoz szintén csak hosszas sorban állás után lehetett hozzájutni. A Görböc 95 százalék búzalisztből készült, benne csipetnyi rozsliszttel. A hosszú érésű kovászos kenyér akár 72 óráig is eltartható, teljesen adalékmentes.

A rozskenyerek kategóriájának nyertese idén Gere István Sütödéje volt, amely 80 százalékos rozslisztet használt a szakaszos kovászolási eljárással készített kenyérhez. Innovatív kategóriában a Kemence Sütőipari Kft. Szalmaláng nevű kenyere győzött és várta az augusztus 20-án a Várkert Bazárhoz ékezőket. A kenyérben kovász, kenyérliszt, rozsliszt, víz, só, olívaolaj található. A péksütemények között kóstolható szatmári szilvalekváros-tepertős papucs fő alapanyaga a tepertővel, borssal gazdagított tészta mellett a szatmári szilvalekvár.

A kínálatot tovább gazdagították a különféle pogácsák, darázsfészek, linzeres karika és kelt kalácsok is, a Magyar Ízek Utcáját vasárnap is vidáman sétálgató, ételeket, italokat kóstolgató látogatók töltötték meg élettel.

A résztvevők között élelmiszer-előállítók is szerepelnek, akik lekvárokat, gyógynövénykészítményeket, söröket, borokat, pálinkákat, sajtokat kínálnak. A Kézműves sör utcában tizennégy kézműves sörfőzde több mint százféle terméke található.

A mesterségek is sokakat érdekelnek

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által megrendezett, csütörtök óta tartó Mesterségek Ünnepe a negyedik napon is rengeteg látogatót vonzott. A rendezvény vasárnapi programjában szerepel a Zsikó Zenekar, valamint az Ég-világ zenekar koncertje, viseletbemutatók, a békéscsabai Balassi Táncegyüttes, a Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs, továbbá a Magyar Dudazenekar fellépése. Délután látható lesz Pályi János Vitéz László bábelőadása.

A 31. Mesterségek Ünnepén több mint nyolcszáz kézműves mester mutatkozik be, a rendezvény középpontjában idén a magyar népi díszítőművészet egyik leggazdagabb területe, a hímzés áll. Az eseményre több mint tíz ország mestereit hívták meg, a díszvendég Mongólia.

A látogatókat idén is egész napos programokkal, táncelőadásokkal, gyermekjátszókkal, koncertekkel várják, többek között Baskíriából, Grúziából és Hondurasból is érkeztek fellépők.

Több mázsa virág

Több mázsa virággal díszítették fel a kocsikat a Debreceni virágkarneválra, a városban csengőszóra ébredtek az emberek, több mint ezer kerékpáros tekert végig a karneváli menet útvonalán és folyamatos csengetéssel jelezte, hogy megkezdődött a 48. virágkarnevál a cívisvárosban. Részletek és rengeteg fotó itt.