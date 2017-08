Bakondi: Magyarország az egyik legbiztonságosabb úti cél a világon

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint la magyar kormány következetes biztonságpolitikája miatt lehetett Magyarország a kilencedik legbiztonságosabb úti cél egy brit külügyminisztériumi forrásokon alapuló felmérés szerint.

Bakondi György a Daily Star című brit lapban megjelent összeállításra reagált, amelyben a legbiztonságosabb úti célokat gyűjtötték össze.

A brit külügyminisztérium információi alapján készült listában Magyarország a kilencedik helyet foglalja el

Chile, Svájc, Bhután, Tuvalu, a Fidzsi-szigetek, Új-Zéland, Izland, Málta és Írország mellett.

A miniszterelnök főtanácsadója szerint van árnyoldala is ennek az eredménynek, hiszen az Európai Unió folyamatosan romló biztonsági helyzete miatt más nyugat-európai ország nem került fel a listára.Kiemelte, hogy Barcelonában, Berlinben, Londonban, Brüsszelben, Párizsban, Nizzában, Stockholmban és Helsinkiben is történt a közelmúltban halálos áldozatokkal járó iszlamista terrorcselekmény, emellett nő aköztörvényes bűncselekmények száma is.

Szerinte a fenti siker is jól mutatja, hogy ha a magyar javaslatokat figyelembe vennék az Európai Unióban, akkor sokkal jobb is lehetne a biztonsági helyzet a kontinensen. Hozzátette, az EU továbbra is a "Soros-terv" végbevitelén, a migránsok kvóták szerinti elosztásán és a bevándorlási ügynökség létrehozásán dolgozik.

Bakondi György elmondta, hogy három oka is van annak, hogy így alakult Magyarország biztonsági helyzete.

Elsőként a kormány következetes bevándorlás-politikáját emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a kormány az elmúlt három évben következetesen a biztonságot szem előtt tartva alakította bevándorlási politikáját, a magyar emberek nagyarányú támogatása mellett.

Másodikként említette a több tízezer rendőrt és katonát, akik az elmúlt három évben komoly munkát végeztek a határon.

Harmadikként a magyar hatóságok példás helytállását hozta fel.

A miniszterelnök főtanácsadója kiemelte, hogy

a magyar kormánynak továbbra is az a szándéka, hogy nem enged semmilyen nyomásnak és elsődlegesnek tekinti a magyar emberek biztonságát.

A magyar kormányban aggodolommal figyelik az egyes európai és hazai ellenzéki pártok ellentmondásos nyilatkozatait a migrációs politikáról és a kerítés lebontásáról.