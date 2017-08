Ezt a harminchat embert keresi a rendőrség fotóval, mert balesetet okoztak az utakon. 27 másik emberről fénykép sincsen.

Tizenhárom oldalas a police.hu listája azokról az emberekről, akiket közúti baleset okozásáért köröznek. Magyarok mellett szerepelnek külföldiek is a listán bőven, főleg románok, de van bolgár, olasz és török is közöttük. A legidősebb egy 64 éves bolgár férfi, a legfiatalabb egy 26 éves román. A körözöttek között három nő is van. Azt ugyan nem írják, hogy pontosan milyen közlekedési balesetet okokoztak, de az biztos, hogy

nem vállalják érte a felelősséget, ezért tűntek el.