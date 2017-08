Jó lenne egy akadálymentesített világban élni

Napközben utasokat, munkaidején kívül azonban álmokat szállít Brandt Viktor, aki 1993 óta trolibuszsofőrként dolgozik Budapesten. Napi 8-9 óra munka után önzetlenül, erejét megfeszítve azon dolgozik, hogy a mozgássérült emberek álmait valóra váltsa, és ezt teszi már 10 éve. Anno önkéntesként kezdte az egyik alapítványnál, ma már saját alapítványa létrehozásán dolgozik, és olyan példátlan összefogásokra készteti az embereket, ami talán csak keveseknek sikerül. Ma már ő a mozgássérült emberek Álomszállítója.

Jószolgálat-díj A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány díja azokat a szociális területeken tevékenykedő professzionális és önkéntes segítőket szeretné elismerni, akik áldozatos és példaértékű munkájukkal sokat tesznek a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekért. Az Origo a díj médiapartnereként hetente mutatja be az idei díjazottakat . Brandt Viktor munkáját különdíjjal ismerte el a Jószolgálat-díj szakmai zsűrije és a közönség, akik a díj közösségi oldalán szavaztak.

Viktor első tapasztalata, amely arra késztette, hogy a mozgássérült emberek mindennapjait könnyebbé tegye, az volt, hogy éveken át látta mozgás-korlátozott nagymamája napi kihívásait, mivel szklerózis multiplexszel küzdött. Gyerekként nehezen értette meg, miért nem lehet a nagymamával kirándulásokra menni, miért mindig csak a lakásában tudnak találkozni. Viktor azt mondja, a mai napig érzi a nagymamája támogató erejét, habár már nincs vele fizikai értelemben. „Érzem azt, hogy ezt neki köszönhetem, érzem, mintha mellettem lenne, mert minden sikerül, amit eltervezek."

10 éve a mozgássérült emberekért

Az elmúlt 10 év alatt több mint 100 programot szervezett, 150 segédeszközt juttatott el felhasználójához, kb 1000 emberen segített. Kirándulásokat szervez, sárkány repülésre viszi az embereket, vízi túrára, buszos kirándulásokra az ország legszebb helyeire, gokartozni, lovas-szánnal szárnyalni és még sorolhatnám, de emellett eszközökben is segít, nem is keveset. Legutóbb egy 1 000 000.- Ft értékű, elektromos kerekesszékkel tudott meglepni egy 20 éves lányt a születésnapján.

„Októberben találkoztam egy tinédzser kerekesszékes lánnyal akinek kellett volna egy elektromos kerekesszék. Megkérdeztem tőle, hogy a szülei miért nem vettek neki. Azt felelte a lány, hogy nem tehetik ezt meg a szülei. Ekkor Viktor felajánlotta, hogy ha lesz mód rá, kap egyet. Egyik nap az egyik mozgássérült ismerősének a felesége felhívta Viktort és elmondta neki, hogy már nincs szüksége a székre mert szeretett párja meghalt de szívesen tovább ajánlják annak, aki használná a továbbiakban. A tinédzser lánynak nem sokkal később volt a születésnapja. Viktor ekkor egy posztban közölte vele, hogy hamarosan szállítja az elektromos kerekesszéket.

Brandt Viktor magát hiperaktívnak tartja, úgy gondolja, innen az erő, hogy egy teljes állás mellett szinte mindennapra jut erő és energia arra, hogy segítséget nyújtson másoknak. 6-7 órát alszik egy nap, de neki ez elég, sok a teendő, és nincs mese, nem hagyhatja cserben azokat, akik számítanak rá.

„Valahogy mindig érzékenyen érintett, ha egy mozgássérült ember segítségre szorult. Idővel tudatosult bennem a tenni akarás, és azt gondoltam, ha én meg tudok valósítani magamnak mindent, akkor egy járásképtelen embernek miért ne segítenék? Célba juttatom a felajánlott segédeszközöket vagy bármit amire szükség van és ha tudok ott segítek, ahol tudok."

10 évvel ezelőtt még önkéntes sofőrként az akkori MÁI-ban mai nevén a MEREK-ben, (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) belül segített. Ott kialakult egy kör, akik később elmesélték, hogy Viktor mennyi mindenben segít nekik. Saját bevallása szerint már az elején is humorral próbált meg közelebb kerülni a mozgássérült emberekhez, és mindig figyelt arra, hogy teljes értékű emberekként kezelje őket. Elvitte őket színházba, moziba, kirándulásra, és akkor látta, mennyire nagy ezekre a programokra az igény, és pillanatok alatt népszerű lett az otthon lakói körében.

„Észrevették, hogy én ezt tényleg szeretetből csinálom. Egyre többször kértek különböző segítséget, kíséret, ügyintézés stb., Így lett Álomszállító ugyanis egyik mozgássérült hölgy egy kiruccanás alkalmával így szólította meg. Hazamentem, és azon gondolkoztam, hogy ez egy nagyon jó név, ekkor írtam egy fogalmazást arról, hogy a mozgássérült emberek is ugyanolyan emberek, és ugyanazokat a dolgokat szeretnék, mint mi járni tudó emberek. Ezt a fogalmazást kiraktam a közösségi oldalra, és rengetegen együttéreztek velem" – emlékezett vissza Viktor, hogyan is született meg az Álomszállító ötlete! Ezek után kezdett el autókat és különböző járműveket bérelni a programjaihoz a mozgássérült emberek részére.

Merjük megszólítani a mozgássérült embereket

Brandt Viktor szerint még mindig több akadálymentesített helyre volna szükség. Mint a BKV dolgozója és mint trolibuszsofőr úgy látja, a járművek többsége már megfelelő, alacsony-padlós, de ennek ellenére a boltok, üzletek még mindig sokszor úgy vannak kialakítva, hogy egy kerekesszékes ember csak segítséggel tud bejutni. Ezen mindenképpen változtatni kellene véleménye szerint. „Amit te megteszel fél óra alatt, ugyanazt az utat egy mozgássérült megteszi másfél óra alatt." – Ezt sokan nem érzik át szinte. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol a mozgássérült ember egyenértékűek a járó emberekkel.

A másik problémát abban látja, hogy nincs megfelelő kommunikáció egy mozgássérült ember és egy ép ember között. „Merjük megszólítani a sérült embereket, mert én azt látom, hogy a sérült ember nem mer kérni, a járó ember nem mer adni, nem mer odamenni hozzá, hogy segítsen, és így elmarad a kommunikáció, és nincs segítség. Mindenki a saját dolgát intézi a mai világban, ezért tartunk ott, ahol, és nem figyelünk egymásra. Én viszont tudatosan élek, és látom azt, hogy kin mivel lehet segíteni, és próbálom összehozni a felajánlást és azt az embert, akinek a segítségre van szüksége."

Ennek kapcsán megosztott egy történetet, ami szintén azt bizonyítja szerinte, hogy ha az ember kér, és mer is kérni, akkor jön a segítség, és alapvetően az emberekben benne van a segítő szándék. Viktor szerint Magyarországon egy jó összefogással bármit meg lehet valósítani. Egy alkalommal kitalálta, hogy milyen jó lenne kibérelni egy háromkerekű motort, és ezzel tenni egy kört a belvárosban. Talált is Érden egy kölcsönzőt, ahova elment, elmesélte, hogy a műjégpályához szeretne menni mozgássérültekkel egy fél napra, emiatt szeretné kikölcsönözni a trike-ot. A tulajdonosnak annyira tetszett Viktor ötlete, hogy fél áron odaadta neki a járművet. Ez után a közösségi oldalon meghirdette az eseményt, amire egy trike-os csapat is felfigyelt, és felajánlották neki, hogy ők is szívesen kijönnek az eseményre utaztatni, így egyszerre több mozgássérült ember is végigmehetett a belváros legszebb részein velük.

„Legalább 50 mozgássérült eljött a műjégpályához, nem hittem a szememnek. Meglepetésnek szántam a trike-os csapatot, de egy motoros rendőr lelőtte a meglepetést, mert megkérdezte ott mindenki előtt, hogy a csapat hozzánk tart-e. Miután a meglepetésnek annyi volt, megkértem a rendőrt, hogy ha már úgyis elszólta magát, segítsen abban, hogy vigyáz a kerekesszékekre, amíg elvisszük egy 20 perces körre az embereket. A rendőr természetesen segített. Az a titkom, hogy meg merem szólítani az embereket. Ha tud járni, tud segíteni is, és ez így is történik a mindennapokban."

Viktor teljes mértékben önazonos. Hat éve él párkapcsolatban kerekesszékes barátnőjével, akire sok mindenben számíthat. Barátnője igazi példa lehet minden mozgáskorlátozott számára aki modellkedik, autót vezet, kerekesszékkel táncol, valamint szépségversenyen is indult. „Nagyon sokan példát vehetnek róla, mert mozgássérültként is teljes életet tud élni" - mondja Viktor.

Saját alapítvány létrehozását tervezi

Ma már nagyon sokan ismerik Brandt Viktor nevét, hiszen a közösségi médián keresztül gyorsan eljut a híre, és nem egy esetben pont a közösségi média segítségével tudta valóra váltani egy mozgássérült ember álmát. Viktornak ma már saját weboldala van, itt folyamatosan nyomon lehet követni a tevékenységét, és segíteni is itt tud az ember. Ráadásul a munkahelye is a trolibuszsofőr mellé állt többféle különjáratok biztosításával - ilyen például a Mikulás-troli. Vagy a "városnézés-trolibusszal!" projekt.

Viktor egyik célja, hogy saját alapítványt hozzon létre. Erre csakúgy, mint a kezdetekor, egy kerekesszékes ismerőse adta az ihletet, aki azt mondta: Viktor a kerekesszékes emberek ÁSZA: ÁlomSzállító Alapítvány. „Csináld meg!" - mondta Viktornak. Így jött az ötlet, hogy létrehozzanak egy ilyen alapítványt. Hat alapító tag van, és már cégbíróságnál tart az ügy. Viktor célja ezzel, hogy bővíteni tudja az álomszállító közösséget. Jelenleg egy, teljesen a mozgássérültek igényeinek felszerelt Mercedes mikrobusszal szállítja őket, amelyre szintén az emberek segítségével gyűlt össze a pénz, összesen 2100-an segítettek. Viktor módszere egyszerű de nagyszerű. Ha tudja, mennyi pénzre van szüksége, kiszámolja, hogy ehhez mennyi ember segítsége kell, majd közzéteszi. A cél az, hogy sokan adjanak nagyon kevés pénzt. Az emberek szívesen segítenek neki, és valahogy olyan bizalom árad felé, ami manapság, mondhatni, igen ritka.

A Jószolgálat-díjról és a 2017-es díjazottakról ide kattintva olvashat még.