Egy hétköznapi sofőrnek esélye sincs felmérni és reagálni arra, hogy egy városban közlekedő autó a megengedett sebesség háromszorosával közlekedik - mondta megkeresésünkre egy közlekedési szakértő. Márpedig a Dózsa György úti balesetben - amelyben két ember meghalt, és többen megsérültek - pontosan ez történt. Ráadásul a gyorsan hajtó sofőrről az is kiderült, hogy a baleset előtt kokainozott. Ezt ő maga vallotta be. Ennek ellenére szabadlábon védekezhet.

Ha valaki lakott területen belül 140-nel megy, ami majdnem háromszorosa a megengedettnek, az már bőven megtévesztő sebesség - ezt mondja az általunk megkérdezett közlekedési szakértő arra a felvetésre, hogy elkerülhető lett volna-e az a baleset, amely három hónapja történt, és amelyben két ember meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek.

Ami biztos, hogy két autó karambolozott. Az egyik nem adta meg az elsőbbséget, csakhogy a másik - a sofőr ügyvédjének bevallása szerint - 140-nel ment. Erre mondja a szakértő, hogy ha valakinek egy ilyen sebességgel érkező autónak kell elsőbbséget adnia, akkor szinte esélye sincs, hogy elkerülje a balesetet.

A megtévesztő sebesség egészen pontosan azt jelenti, hogy az elsőbbséget élvező autó sokkal gyorsabban megy a megengedettnél, akkor ezzel megtévesztheti azt az autót, amelyiknek elsőbbséget kellene adnia.

Ebben az esetben a Citroënt.

Hodula Attila szerint egy átlagos autóstól nem lehet elvárni, hogy erre a sebességkülönbségre reagáljon.

A mindennapi városi sofőr hozzá van szokva ahhoz, hogy mindenki nagyjából betartja a szabályokat, és olyan 50-60 körüli sebességgel közlekedik, ezzel kalkulál, amikor sávot vált, vagy amikor le akar kanyarodni balra. Az a sebesség, amivel annak az autónak a sofőrje ment, akinek elsőbbsége volt, jóval meghaladta a megengedettet, amit nem tudott felmérni, sem reagálni rá a másik autó sofőrje.

Ráadásul a gyorsan hajtó sofőr, M. Richárd vér- és vizelettesztje kimutatta, hogy drogozott a baleset előtt. Tegnap ő maga ismerte el, hogy kokainozott.

Zacher Gábor toxikológus azt mondja, ilyen esetekben vérből vagy vizeletből vesznek mintát, de lehetne nyálból vagy hajból is.

Miután bevettük, felszívtuk a kábítószert, az átmegy egy lebomlási folyamaton, végül belekerül a vizeletbe, és teljesen kiürül. A kokain lebomlása több lépcsőből áll, de maga a pszichoaktív anyag lebomolhat a vérünkben akár egy óra alatt is

- mondja.

Ez azért nagyon fontos, mert ha vér- és vizeletmintát vesznek tőlünk, és a vérünkből nem mutatható ki a kábítószer, akkor már nem állunk a befolyásoltsága alatt, viszont a vizeletből még 48 óra múlva is kimutatható az, ha kokaint fogyasztottunk - teszi hozzá.

A sajtóban számtalan olyan hír jelent meg az ügyemmel kapcsolatban, amely valótlan, iratellenes, és félrevezeti a közvéleményt"

- ezt már maga M. Richárd írta a Pesti Srácoknak. Azt is írta, elismeri a bűnösségét, és őszintén bánja, hogy balesetet okozott, de emlékeztet rá, hogy a másik autó sofőrje is hibázott, és hogy az utasoknak be kellett volna kötniük magukat.

Arról azonban nem ír, hogy például ő maga be volt-e kötve, és hogy mennyivel ment. Igaz, ügyvédje korábbi állítását, amiről korábban írtunk - vagyis hogy M. Richárd legalább 140-nel ment -, nem cáfolta.

M. Richárd házi őrizetben van, a bíróság ugyanis úgy döntött, hogy nem rendeli el az előzetes letartóztatást. Pedig a rendőrség korábban arról beszélt, hogy több olyan bizonyítékuk is van, és a szakértői jelentések is arról árulkodnak, hogy a férfi okozta a balesetet. Ezt az ügyészség is így gondolta, és az ellen is fellebbeztek, hogy a férfi szabadlábon védekezhet.

Ami biztos, hogy a férfi több tízmilliós luxusautójával, egy fehér Mercedes kabrióval karambolozott egy másik autóval. A Citroën beleszállt a közeli buszmegállóba, a kocsiban ülő 23 és 37 éves férfi meghalt.

Borbély Zoltán közlekedési ügyvéd azt mondja, hogy

a halálos közúti baleset okozását 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik, ha bebizonyosodik, hogy a férfi drogozott is, akkor akár hét évet is kaphat.

Közben egyébként az is kiderült, hogy M. Richárdnak nem volt jogosítványa, amikor a baleset történt. Azt ugyanis - egy másik baleset miatt - már korábban elvettek tőle.

Tegnap az Origónak azt mondta megkeresésünkre Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, hogy M. Richárdnak fogdában kéne lennie, nem ért egyet a házi őrizetével.