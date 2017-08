Mintegy ötezer tonna élelmiszert mentett meg idén az Élelmiszerbank

Élelmiszeripari partnerei segítségével idén eddig mintegy ötezer tonna élelmiszert mentett meg és juttatott el 250 000 rászorulóhoz az Élelmiszerbank.

A szervezet szerdai közleményében felidézi, hogy a világon 1,3 milliárd tonna élelmiszer megy évente kárba az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO felmérése szerint. Európában az élelmiszerhulladékok 42 százalékát a háztartások termelik, 39 százalékát a gyárak és csupán 14-et az éttermek. Mivel a világon csaknem egymilliárd ember alultáplált és éhezik, az Élelmiszerbank fő célja, hogy csökkentse az élelmiszerpazarlást, és az általuk szervezett élelmiszermentéssel visszaszorítsa a nélkülözők számát Magyarországon, ahol az élelmiszerfelesleg éves mennyisége 1,8 millió tonna.

A szervezet az élelmiszeripari gyártóktól veszi át nagy mennyiségben a szezonalitás miatt már nem eladható, vagy csomagoláshibás termékeket és egy központi raktárban gyűjti, az áruházak polcairól lekerülő közeli lejáratú ételeket pedig a partnerszervezetek segítségével egyből a nélkülözőkhöz juttatja.

Az Élelmiszerbank célja, hogy rövid időn belül minden élelmiszeripari szereplő jótékony célra felajánlja élelmiszerfeleslegét.Az Élelmiszerbank közleménye azt is hangsúlyozza, hogy a felelős vállalatokon túl a fogyasztók is tehetnek az élelmiszerpazarlás ellen, például azzal, ha pontosabban megtervezik napi, heti vagy havi szükségleteiket és annak megfelelően vásárolnak, valamint csak azt veszik meg, amit biztosan elfogyasztanak. Tanácsolják továbbá, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket nem tudnak azonnal felhasználni, fagyasszák le, használják fel a maradékokat is vagy komposztáljanak.