Minden eddiginél több gyerek az idei Erzsébet-táborok programjain

Mintegy százezer gyerek vehet részt idén az Erzsébet-táborok programjain – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szerdán Fonyódligeten, a balatoni Erzsébet-táborok zárása alkalmából tartott sajtótájékoztatóján.

Tíz hét után véget érnek az idei nyári Erzsébet-táborok a Balatonnál. Fonyódligeten és Zánkán ezen a nyáron mintegy huszonhatezer gyerek üdülhetett hatnapos, ötéjszakás táborokban napi ötszöri étkezéssel és változatos programokkal – mondta Novák Katalin államtitkár.

A napközis táborok iránt jelentős igény mutatkozott: országszerte ötszáz helyszínen ötvenötezer gyerek kapcsolódhatott ki lakóhelyének közelében.

A balatoni és a napközis táborok mellett az Erzsébet-táborok év közbeni rendezvényeivel együtt – köztük például tavaszi és őszi osztálykirándulásokon, gyógyuló táborokban, karácsonyi eseményeken – összesen mintegy százezer gyermek számára szervez programokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.

Novák Katalin emellett arról is beszélt, hogy huszonhatmilliárd forint központi költségvetési forrásból újul meg a következő években a fonyódligeti és a zánkai Erzsébet-tábor. A megújulás keretében Fonyódligeten új épületeket húznak fel, Zánkán pedig jelentős felújításon esnek át az épületek. Emellett a környezet, a vízpart és a játszóterek is megújulnak, korszerű körülményeket biztosítva a táborozóknak. A munkálatok ütemezésénél pedig figyelembe veszik a táboroztatás időpontját is.