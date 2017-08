Csúcsot döntött Gyutai Adrián a Hungaroringen

Gyutai Adrián kedden, a Hungaroringen folytatta felkészülését az új kategóriában, a Superbike-ban egy BSB-ben szereplő csapat, a MAR Kawasaki segítségével. Ezúttal minden remekül működött a Kawasaki ZX 10R-en, ráadásul Adrián is egyre jobban ráhangolódik új versenygépére, eddigi legjobb köridejét produkálta Mogyoródon.

Újabb lépést tett álmai megvalósítása felé Gyutai Adrián (220 Volt H-Moto Team), aki a brit Superbike-bajnokságban érdekelt MAR Kawasaki csapat és technikai partnere, a K-Tech által felkészített motorral (Kawasaki ZX 10R) tesztelt ismét a Hungaroringen. A 26 éves paksi motoros egyre jobban ráérzett már az ezres versenygépre, és használt gumikkal is jó tempót diktált a mogyoródi aszfaltcsíkon – megfutotta eddigi legjobb köridejét –, ráadásul most nem hátráltatta a gyakorlást semmilyen technikai gond, és egyre jobbnak érzi a K-Tech által biztosított új futóműveket is. Egy biztos, a korábbi vb-motoros fokozatosan fejlődik, ám a tanulási folyamatnak még messze van a vége.

A közös munka első fele ezzel véget is ért, hiszen immár megvannak az alapbeállítások, innentől kezdve a finomhangoláson lesz majd a fő hangsúly. A tét nem kicsi Adrián számára, ugyanis amennyiben megfelel a brit csapat által előírt teszteken és versenyeken, úgy az idei év végén rajthoz állhatna a BSB utolsó versenyén, Brands Hatch-ben.

– Hasznos teszt volt ismét, hiszen végre megoldódtak az elektronikai problémák, és végre nem áll meg a motor három körönként. A K-Tech-től kapott új első futóművel és az MSS-től kapott hátsó himbarendszerrel is elkezdtük a munkát, és már most nagyon jónak érzem, igaz, a tempó még közel sincs ott, ahol kéne. Egy jó alapot sikerült beállítanunk, és használt gumival is elfogadható köröket tudtam menni. Innen kell kezdenünk a munkát, úgy tűnik, hogy jó irányba haladunk. Rengeteget kell még változtatnom és tanulnom, hogy rögzüljön minden, amit az ezres motor megkíván. Jelenleg még mindig nem úgy használom az íveket, ahogy kellene, és nem tudom kihasználni a motor erejét. A rijekai Alpok-Adria verseny előtt még szükségünk van egy tesztre, hogy új gumikkal is kipróbáljuk a motort és a jelenlegi beállításokat, hiszen amint elkezd jönni a tempó, úgy kell majd finomítani a motor beállításait. Még nagyon az út elején járunk, de jó munkát végzünk, és remekül megértjük egymást a csapattal – jelentette ki Gyutai Adrián.