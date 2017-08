Kálmán Olga már a gyomorforgató nyugdíjasgyalázás miatt is védi Vona Gábort

Kevés viccesebb szereplője van a magyar televíziózásnak, mint Kálmán Olga. Hiszen kevés tévériporternél figyelhető meg jobban a kétségbeesett küzdelem a fizetéséért. A küzdelem, hogy hiba nélkül szolgálja a gazdáját. Tegnap (csütörtökön) is teljesíteni kellett és teljesített is. Ezúttal Vona Gábor nyugdíjasokat gyalázó mondatait védte meg. A Jobbik elnököt a jobbikos Simicska Lajos televíziójában. A Simicska-tévé egy másik műsorából pedig az derült ki, hogy a Jobbik feltehetően lemondott az idős emberekről.

Nehéz heteken van túl Kálmán Olga, a már az ATV-ben is megbukott, új helyén pedig a megmosolyogtatón alig nézett műsort vezető riporter. Először a nála sokkal népszerűbb és tehetségesebb műsorvezetőnő-kollégáját kellett kijavítania. Kolléganője ugyanis valódi kérdéseket tett fel a Jobbik egyik vezetőjének. Ez a Jobbik tévéjében természetesen megengedhetetlen bűn. Kálmán Olga azonnal vigyázzban állt és újságírásra vetemedett kolléganője helyett nyilvánosan megkövette a Jobbikot. Majd rémisztő butaságokat beszélt az iszlám terrorizmusról, szerinte a magyar rendőrök is felelősek a muszlim merényletekért. (Döbbenetes volt nézni, olvasni mondhatni a két intellektuális végletet a barcelonai terrortámadás után: a Le Figaróban az egyik legokosabb európai filozófus és esszéíró, Pascal Bruckner fejtegette a muszlim terror valódi okait, a másik véglet - hát az meg Kálmán Olga. Minden tekintetben.)

Na de jött a tegnap, a csütörtök este. Kálmán Olga vendége egy politológus volt, egykori Heti Hetes-sztár. Egy kérdés álarcában megjelenő monológban arról beszélt Kálmán Olga, hogy Vona Gábor nem szidta a nyugdíjasokat, ráadásul mindezt csak kiragadták eredeti szövegkörnyezetéből, majd "gondolatmenete" úgy folytatódott, hogy tehetetlenek vagyunk ezzel a módszerrel, a szövegkörnyezetből való kiragadással, most Vona Gábor, de legközelebb majd Kálmán Olga szavait fogják tévesen idézni. Tévesen... Magáról egyébként gyakran szokott egyes szám harmadik személyben beszélni, de ez más lapra tartozik.

A fentieknek két érdekessége van: egyrészt a nyugdíjas-kérdés. Vona Gábor gyalázatos nyugdíjasszidalmazását mentegetni próbálja Kálmán Olga, annak ellenére, hogy tudja: semmilyen szövegösszefüggésből nem ragadott ki senki semmit. Vona szidta a nyugdíjasokat. Pont. Egyébként, beszélgetőpartnerével könnyen eljutnak oda, hogy nem is kellene annyit foglalkozni a nyugdíjasokkal, maradjon meg ez a téma a Fidesznek, az „értékválasztás” kifejezést sem szégyellik használni, vagyis, hogy a Fidesz a nyugdíjasokat választotta, a Jobbik meg fordulhat a fiatalok felé. Mintha lehetne ilyet mondani, hogy értékesebb vagy nem értékesebb egy fiatal vagy idős ember.

Tulajdonképpen kezd körvonalazódni, hogy nem véletlenül szidta Vona a nyugdíjasokat. Egyszerűen lemondott róluk. A Simicska-tévé egy másik műsorában ezt egy baloldali, de láthatóan az antiszemita és homofób botrányokkal teli Jobbikot is elfogadó, ellenfél nélkül nagyszájú, de egy nagyobb tudású, határozottabb fellépésű politológustól magát azonnal összecsináló kisújságíró ki is fejti: Budapesten szerinte alig 5 százalékon áll a Jobbik a nyugdíjasok között. Vagyis, nem is kell velük törődnie a Jobbiknak.

A nyugdíjas-kérdés mellett a másik érdekessége Kálmán Olga beszélgetésének maga Kálmán Olga. Ahogy gondolkodik magáról. Mintha tényező lenne. Hogy majd az ő szavát is kiforgatják, és akkor jaj, mit lehet tenni. Nem látja, hogy ő nem tényező, hanem a magyar médiaviszonyok vicces szereplője, akivel azért érdemes foglalkozni, mert szórakoztató? Hogyha egy-egy társaságban csak annyi hangzik el, hogy Kálmán Olga, kitör a röhögés?

Vagyis nem ígérhetjük, hogy nem fogjuk figyelemmel kísérni Kálmán Olgát. Egyrészt szeretnénk abban segíteni neki, hogy legalább feleannyi nézője legyen, mint a vele egyidőben futó, hasonló műsornak, egy szintén ellenzéki televízióban. Másrészt, ha éppen nem a magyar rendőröket okolja a muszlim terrorizmusért, akkor nem elsősorban gyomorforgató a műsora, hanem ellenállhatatlan szórakoztató.