Brutális csongrádi baleset: egy 19 éves focista halt meg

Egy 19 éves focista halt meg egy szörnyű balesetben az 55-ös főúton - tudta meg a TV2 hírműsora, a Tények. A fiatal sportoló autója ismeretlen okból tért át a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnal.

A brutális karambol a Csongrád megyei Öttömösnél történt, az 55-ös főúton. A balesetben a kocsi egyik oldala teljesen eltűnt. Roncsdarabok borították be az út teljes szélességét.

Olyan nagy volt az ütközés ereje, hogy a több tonnás teherautó is az árokba sodródott - számolt be róla a Tények.Az összeroncsolódott kocsiból a tűzoltók feszítővágóval vágták ki a fiatal sofőrt, közben egy mentőhelikopter is érkezett, de a fiú olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét.

Az áldozat egy 19 éves igazolt focista, aki a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnáziumba járt. A fiút nagyon sokan szerették, sok barátja volt, a tragédia őket is sokkolta.

A 19 éves fiúra barátai, ismerősei gyertyagyújtással emlékeztek az iskolájánál, az épületre pedig kitűzték a fekete zászlót.