A radikális iszlám a legnagyobb veszély a kereszténység számára

Az elvilágiasodás és a radikális iszlám jelenti a legnagyobb kihívást napjaink kereszténysége számára – mondta Prőhle Gergely. Az evangélikus egyház világi felügyelője az Origónak arról is beszélt, hogyan csökkenhet a keresztény felekezetek közötti távolság.

Magyarországon az evangélikusság egy diaszpóra egyház, kisebbségben van még a protestáns közösségen belül is, mégis az elmúlt évszázadokban teológiailag és kultúrhistóriai szempontból nagyon sokat tett az ország közügyeiért – mondta Prőhle Gergely az Origónak Wittenbergben. Az evangélikus egyház világi felügyelője szerint a reformáció 500-ik évfordulója egy rendkívüli alkalom, és a reformáció forrásánál ez a diaszpóra egyház megmutatja magát, az egy fontos dolog. „Ráadásul idehoztuk Luther Márton végrendeletét, ami 1703 óta magyar tulajdonban van.”

Értékes tapasztalat

Prőhle szerint a németek egészen lenyűgöző módon készültek föl az évfordulóra, mivel tíz éve folyamatosan készülnek arra, hogy bemutassák, mit jelentett számukra a reformráció. Mindebben nagyon fontos kiegészítő momentum, hogy bemutathatjuk, hogyan zajlott le a reformáció egy nem német közegben – tette hozzá. Nagyon pozitívan fogadtak minket a németek, mivel mi is kellőképpen előkészítettük az emlékévet. Az is fontos, hogy az egyház mai tevékenységét is bemutassuk. 500 év alatt meg tudott maradni az evangélikusság Magyarországon, ráadásul a legjobb egyházi iskola jelenleg is a Deák téri evangélikus gimnázium. Ez a minőségre koncentráló protestáns teológiai hagyomány ez ma is él, és ez a németek számára is értékes tapasztalat – mondta Prőhle.

Veszélyek

Bátran leszögezhetjük, hogy a keresztény közösségek nincsenek könnyű helyzetben manapság. Az egyik veszély az elvilágiasodás, míg a másik a radikális iszlám, ami veszélyezteti a keresztény közösségeket. Sajnálatos módon a legrégebbi keresztény közösségeket a Közel-Keleten – mondta Prőhle. Mindez azonban nagyon sok szükségintézkedést generál, az egyháza számára világossá teszi, hogy az összefogás nagyon fontos dolog, ami nem jelenti a teológiai különbségek elmosását.

A magyar evangélikusság számára régi tapasztalat a vegyes házasságok nagy száma, az ökumenikus gondolkodás, az egyházak közötti párbeszéd. Abban az ügyben is kellene a következő lépést megtenni, ami teológiailag a legfontosabb, hogy az eucharisztiában (Jézusnak a kenyérről és borról az utolsó vacsorán mondott szavait és ottani cselekedeteit megismétlése liturgikus módon), hogyan részesedhetnek az egyes egyháztagok. Ebben az ügyben a katolikus egyháznak kell majd lépnie. Nagyon fontos lenne, hogy a vegyes házasságokban is lehetséges legyen a felekezetek közötti különbségek feloldása az eucharisztiában – mondta Prőhle Gergely.

Az evangélikus egyház világi felügyelője szerint az is a célja a mostani 500 éves megemlékezésnek, hogy megmutassuk a világnak, hogy az önfelelősség kérdése az egyik legfontosabb üzenete a reformációnak. Ez pedig minden világnézeti különbségektől függetlenül mindenkire érvényes – mondta Prőhle.