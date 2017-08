Horvát neonácikkal szövetkezik Vona Gábor

Egy szélsőjobboldali, gyakran fasiszta jelképeket használó horvát párt lett a szövetségese Vona Gábornak és Jobbiknak - számolt be róla a TV2 hírműsora, a Tények. A párt elnöke, Frano Cirko gyakran jelenik meg olyan pólóban, amelyen a horvát nacionalista Ante Gotovina arcképe látható, illetve náci karlendítést is gyakran használ nyilvánosan. A Jobbik képviselőivel is gyakran mutatkozik a horvát szélsőjobboldali politikus. A Jobbik többször kiállt Gotovina mellett, Cirko pedig a Magyarországon elsőfokon terrorcselekményekért elítélt Budaházyt támogatta.